Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 24,78 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 24,78 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 24,78 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,49 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.089 Zalando-Aktien.

Bei einem Wert von 32,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2023). Gewinne von 29,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 15,95 EUR fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,06 EUR für die Zalando-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 07.05.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,63 Prozent auf 2,24 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2024 0,840 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

