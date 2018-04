Gerüchte um Abgang von Michael Zorc schicken BVB-Aktie ins Minus

Beim SDAX -Konzern Borussia Dortmund (BVB) stehen möglicherweise tiefgreifende personelle Änderungen an.

Hört Michael Zorc 2021 auf?

Angaben des "Kicker" zufolge wird Michael Zorc im Jahr 2021 seinen Platz als Sportdirektor beim SDAX-Konzern räumen. Die Nachricht kommt überraschend, denn der einstige Mittelfeldspieler, der bisher insgesamt rund 40 Jahre für den Verein tätig ist, hatte erst kürzlich einer Vertragsverlängerung zugestimmt. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hatte die vorzeitige Vertragsverlängerung mit den Worten kommentiert: "Die sportlichen Erfolge der vergangenen zehn Jahre sind eng mit dem Namen Michael Zorc verbunden. Michael Zorc steht für Kompetenz, Loyalität und Identifikation". Doch damit ist es möglicherweise bald vorbei, denn nach dem Ende der Vertragslaufzeit im Jahr 2021 soll Schluss sein.

Die überraschenden Gerüchte kommen kurz nachdem bekannt wurde, dass Matthias Sammer als externer Berater für den BVB tätig werden soll. Zudem hatte der Bundesligist bekannt gegeben, dass Sebastian Kehl die Leitung der Lizensspielerabteilung übernehmen soll. Insbesondere die überraschende Rückkehr von Matthias Sammer hatte bereits vor rund einer Woche Fragen um eine mögliche Zukunft von Michael Zorc entfacht. Denn Sammer wird insbesondere in Trainer- und Transferfragen künftig wohl Mitspracherecht bekommen.

BVB im Umbruch

Dass Änderungen - auch auf personeller Ebene - beim BVB unumstößlich sind, dürfte vielen Fans und Anlegern klar sein - nicht erst, seit dem desaströsen Top-Spiel gegen den FC Bayern, das die Borussen mit 0:6 verloren haben.

Die jüngsten Entwicklungen bringen in erster Linie Noch-Trainer Peter Stöger unter Druck. Medien zufolge soll der Rauswurf des Österreichers beim BVB kurz bevor stehen. Auch Stöger selbst scheint nicht damit zu rechnen, den Cheftrainerposten noch lange inne zu haben. Direkt nach dem Spitzenspiel in München erklärte er: "Mein Leben definiert sich nicht darüber, dass ich beim BVB an der Seitenlinie stehe." Möglicherweise steht sein Nachfolger bereits in den Startlöchern: Wie die BILD"-Zeitung berichtet, sollen die Dortmund-Bosse Lucien Favre von OGC Nizza als Stöger-Nachfolger favorisieren.

Es sind Zeiten des Umbruchs beim BVB, die bei den Anlegern aber offenbar nicht in allen Belangen gut ankommen. Mit Bekanntwerden der ersten Gerüchte um einen möglichen Rückzug von Michael Zorc sackte die BVB-Aktie kräftig ab: Im Dienstagshandel ging es zeitweise um mehr als zwei Prozent abwärts.



