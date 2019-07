Munich-Re-Chef fordert Abgabe auf CO2-Emissionen

"Nach meiner Überzeugung wird sich entscheidend erst etwas ändern, wenn der CO2--Ausstoß Geld kostet", sagte Munich Re -Chef Wenning Welt am Sonntag in einem Interview. "Entweder durch Zertifikate oder eine Steuer." Industrie und Verbraucher würden sich dann schnell umstellen.

Zudem forderte Wenning mehr Investitionen in erneuerbarer Energieformen, vor allem im Transportwesen, um den CO2-Ausstoß zu senken. Symbolische Maßnahmen würden den Klimawandel nicht aufhalten. Durch Verzicht, etwa bei Flugreisen, lasse sich der Klimawandel nicht aufhalten, so Wenning. Flugreisen seien "für den Klimaschutz weder der richtige noch der entscheidende Hebel".

Die niedrigen Zinsen werden die Rückversicherer in den kommenden Jahren noch stärker belasten. Durch sie sinken die Erträge auf die eingenommenen Prämien. Dieser Trend werde sich laut Wenning in den nächsten Jahren verschärfen, wenn alle alten, noch hochverzinslichen Kapitalanlagen ausgelaufen seien. "Rein technisch betrachtet müssten die Beiträge steigen, um diesen Effekt auszugleichen", sagte Wenning. "Wie der Markt aber reagiert, ist damit noch nicht gesagt. Zudem steuern wir in gewissen Grenzen bei der Kapitalanlage entgegen."

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com, photobyphm / Shutterstock.com