Zoom Video Communications Aktie News: Zoom Video Communications tendiert am Mittag tiefer

Die Zoom Video Communications-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,6 Prozent auf 94,77 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Zoom Video Communications-Aktie bei 94,77 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,64 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zoom Video Communications-Aktien beläuft sich auf 118 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (342,95 EUR) erklomm das Papier am 08.07.2021. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zoom Video Communications-Aktie mit einem Kursplus von 72,37 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.03.2022 Kursverluste bis auf 85,41 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,96 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 310,50 USD für die Zoom Video Communications-Aktie aus.

Am 28.02.2022 hat Zoom Video Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zoom Video Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.071,40 USD im Vergleich zu 882,49 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Zoom Video Communications am 08.06.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,03 USD je Aktie belaufen.

