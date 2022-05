Zoom Video Communications Aktie News: Zoom Video Communications am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Zoom Video Communications-Aktie musste um 16:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 97,68 EUR abwärts. Die Zoom Video Communications-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,38 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 96,64 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 576 Zoom Video Communications-Aktien.

Am 08.07.2021 markierte das Papier bei 342,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 15.03.2022 auf bis zu 85,41 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Video Communications-Aktie derzeit noch 14,37 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 310,50 USD.

Am 28.02.2022 hat Zoom Video Communications die Kennzahlen zum am 31.01.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,22 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Zoom Video Communications 1.071,40 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 882,49 USD erwirtschaftet worden.

Die Zoom Video Communications-Bilanz für Q1 2023 wird am 08.06.2022 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,03 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Video Communications-Aktie

Tesla-Aktie nach starken Quartalszahlen im Aufwind - ARK-Chefin Cathie Wood trennt sich von Tesla-Anteilen im Millionenwert

Morningstar stuft ARK Invests Flaggschiff-ETF ab - Mangelndes Risikomanagement führt zu "schweren Verlusten"

Zoom-Aktie trotz starker Zahlen unter Druck

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zoom Video Communications Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Zoom Video Communications Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Zoom Video Communications

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com