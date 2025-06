Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Zoom Communications-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 81,37 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Zoom Communications-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 81,37 USD. Die Zoom Communications-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,06 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,12 USD. Der Tagesumsatz der Zoom Communications-Aktie belief sich zuletzt auf 80.443 Aktien.

Bei 92,78 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,02 Prozent könnte die Zoom Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2024 bei 55,07 USD. Mit Abgaben von 32,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zoom Communications-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Zoom Communications am 21.05.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,83 USD gegenüber 0,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,14 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,17 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.08.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Zoom Communications-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,60 USD je Aktie.

