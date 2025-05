Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Zoom Communications-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 78,40 USD.

Das Papier von Zoom Communications legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 78,40 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Zoom Communications-Aktie bei 78,80 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 77,90 USD. Zuletzt wechselten 30.185 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,78 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie. Am 13.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,07 USD ab. Mit einem Kursverlust von 29,76 Prozent würde die Zoom Communications-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Zoom Communications 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 24.02.2025 legte Zoom Communications die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.01.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zoom Communications ein EPS von 0,98 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,18 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,15 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Zoom Communications am 26.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,39 USD je Zoom Communications-Aktie belaufen.

