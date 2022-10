Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications wird am Nachmittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Video Communications nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 0,3 Prozent auf 77,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 76,01 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,00 EUR. Bisher wurden heute 44 Zoom Video Communications-Aktien gehandelt.

Am 04.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 250,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zoom Video Communications-Aktie damit 68,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.10.2022 bei 74,21 EUR. Der derzeitige Kurs der Zoom Video Communications-Aktie liegt somit 4,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 171,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.07.2022 abgelaufenen Quartal legte Zoom Video Communications am 22.08.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Zoom Video Communications mit einem Umsatz von insgesamt 1.099,46 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.021,50 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,63 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Zoom Video Communications am 07.12.2022 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,71 USD je Zoom Video Communications-Aktie belaufen.

