Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zoom Video Communications-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 67,01 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Zoom Video Communications-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 67,01 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Zoom Video Communications-Aktie bei 66,46 USD. Mit einem Wert von 66,96 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 213.933 Zoom Video Communications-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.12.2023 markierte das Papier bei 74,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zoom Video Communications-Aktie 11,55 Prozent zulegen. Am 13.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zoom Video Communications-Aktie liegt somit 21,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Zoom Video Communications-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 21.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,71 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,61 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 18.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,33 USD je Aktie belaufen.

