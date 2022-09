Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications tendiert am Montagmittag fester

Um 12:22 Uhr ging es für das Zoom Video Communications-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 82,16 EUR. In der Spitze gewann die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 82,16 EUR. Mit einem Wert von 82,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 603 Zoom Video Communications-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 257,75 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 68,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.09.2022 bei 76,02 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,08 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 171,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zoom Video Communications am 22.08.2022. Zoom Video Communications hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Zoom Video Communications mit einem Umsatz von insgesamt 1.099,46 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.021,50 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,63 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Zoom Video Communications wird am 07.12.2022 gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,71 USD je Zoom Video Communications-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Video Communications-Aktie

Wall Street-Legende Bob Farrell: So schlagen sich die zehn Börsenregeln des Marktkenners heute noch

Zoom Video Communications-Aktie: Rivale macht mächtig Druck

Zoom-Aktie fällt an der NASDAQ zweistellig: Zoom Video Communications erleidet Gewinnrückgang

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zoom Video Communications Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zoom Video Communications Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zoom Video Communications

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com