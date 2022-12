Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Mittwochnachmittag schwächer

Die Zoom Video Communications-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 69,01 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Zoom Video Communications-Aktie bei 68,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 69,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 404 Zoom Video Communications-Aktien.

Am 20.12.2021 markierte das Papier bei 185,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 62,79 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.12.2022 bei 65,64 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,13 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 171,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.10.2022 abgelaufenen Quartal legte Zoom Video Communications am 21.11.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,11 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.101,90 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.050,76 USD in den Büchern standen.

Am 27.02.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Zoom Video Communications-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,95 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Video Communications-Aktie

Zoom-Aktie im Sinkflug: Zoom mit bislang schwächstem Wachstum - UBS senkt Ziel

Bald kommt die Zoom-Integration für alle neuen Tesla-Modelle

Ausblick: Zoom Video Communications präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zoom Video Communications Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zoom Video Communications Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zoom Video Communications

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com