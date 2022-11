Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Zoom Video Communications zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 82,79 EUR. In der Spitze legte die Zoom Video Communications-Aktie bis auf 82,79 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 82,79 EUR. Bisher wurden via XETRA 18 Zoom Video Communications-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 234,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zoom Video Communications-Aktie derzeit noch 64,70 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 09.11.2022 Kursverluste bis auf 71,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Video Communications-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 171,00 USD je Zoom Video Communications-Aktie aus.

Am 22.08.2022 lud Zoom Video Communications zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 1,36 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,63 Prozent auf 1.099,46 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.021,50 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 21.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 06.12.2023 dürfte Zoom Video Communications die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zoom Video Communications im Jahr 2023 3,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

