Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Zoom Video Communications-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 58,71 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 58,71 USD zu. Die Zoom Video Communications-Aktie zog in der Spitze bis auf 58,74 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,25 USD. Der Tagesumsatz der Zoom Video Communications-Aktie belief sich zuletzt auf 73.164 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,91 USD erreichte der Titel am 06.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 29,29 Prozent Plus fehlen der Zoom Video Communications-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 55,65 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zoom Video Communications-Aktie 5,21 Prozent sinken.

Für Zoom Video Communications-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 20.05.2024 legte Zoom Video Communications die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,70 USD. Im letzten Jahr hatte Zoom Video Communications einen Gewinn von 0,05 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 1,14 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,11 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Zoom Video Communications wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 19.08.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Video Communications ein EPS in Höhe von 5,05 USD in den Büchern stehen haben wird.

