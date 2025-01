Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Freitagnachmittag kaum verändert

Kursverlauf

Die Aktie von Zoom Video Communications zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Zoom Video Communications-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 79,48 USD.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der Zoom Video Communications-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 79,48 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zoom Video Communications-Aktie bisher bei 80,21 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zoom Video Communications-Aktie bisher bei 79,21 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 80,04 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 57.357 Zoom Video Communications-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zoom Video Communications-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2024 (55,07 USD). Abschläge von 30,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 25.11.2024 legte Zoom Video Communications die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1,14 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Zoom Video Communications am 03.03.2025 präsentieren.

In der Zoom Video Communications-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 5,57 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

