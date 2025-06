Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Mittwochnachmittag höher

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Zoom Communications legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 78,19 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Zoom Communications-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 78,19 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Zoom Communications-Aktie bei 78,51 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,01 USD. Zuletzt wechselten 34.849 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,78 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Zoom Communications-Aktie liegt somit 15,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 55,07 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,57 Prozent würde die Zoom Communications-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Zoom Communications-Aktie.

Zoom Communications ließ sich am 21.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD erwirtschaftet worden. Zoom Communications hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,14 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Zoom Communications am 25.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Communications ein EPS in Höhe von 5,61 USD in den Büchern stehen haben wird.



