Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Zoom Video Communications am Freitagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Zoom Video Communications gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Zoom Video Communications-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 70,61 USD.

Die Zoom Video Communications-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 70,61 USD. Bei 70,69 USD erreichte die Zoom Video Communications-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 70,39 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Zoom Video Communications-Aktien beläuft sich auf 68.903 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (74,75 USD) erklomm das Papier am 28.12.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zoom Video Communications-Aktie 5,86 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2024 bei 55,07 USD. Mit Abgaben von 22,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Zoom Video Communications 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,14 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,16 Mrd. USD ausgewiesen.

Zoom Video Communications wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 18.11.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zoom Video Communications-Aktie in Höhe von 5,33 USD im Jahr 2025 aus.

