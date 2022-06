Zoom Video Communications Aktie News: Zoom Video Communications präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Video Communications nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 20.06.2022 09:22:00 Uhr 1,5 Prozent auf 104,78 EUR. Die Zoom Video Communications-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 105,08 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,08 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 90 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

Am 08.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 343,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 69,48 Prozent könnte die Zoom Video Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.05.2022 bei 79,57 EUR. Abschläge von 31,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 310,50 USD.

Am 23.05.2022 hat Zoom Video Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,03 USD. Im letzten Jahr hatte Zoom Video Communications einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zoom Video Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.073,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 956,24 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Zoom Video Communications am 07.09.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,05 USD je Aktie belaufen.

