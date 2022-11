Zoom Video Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Video Communications am Mittag mit KursVerlusten

Die Zoom Video Communications-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 69,41 EUR. Der Kurs der Zoom Video Communications-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,41 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,10 EUR. Der Tagesumsatz der Zoom Video Communications-Aktie belief sich zuletzt auf 166 Aktien.

Am 26.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 208,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zoom Video Communications-Aktie mit einem Kursplus von 66,63 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 69,41 EUR am 29.11.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zoom Video Communications-Aktie 0,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 171,00 USD je Zoom Video Communications-Aktie an.

Am 21.11.2022 hat Zoom Video Communications die Kennzahlen zum am 31.10.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.101,90 USD – ein Plus von 4,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zoom Video Communications 1.050,76 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Zoom Video Communications wird am 27.02.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 06.12.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Zoom Video Communications.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,92 USD je Aktie belaufen.

