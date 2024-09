S&P 500 aktuell

Zurückhaltung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Abgaben

05.09.24 22:32 Uhr

Am Abend zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,30 Prozent tiefer bei 5.503,41 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 45,298 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,029 Prozent tiefer bei 5.518,48 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5.520,07 Punkten am Vortag. Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 5.480,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.546,30 Punkten lag. S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief Auf Wochensicht fiel der S&P 500 bereits um 2,14 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 05.08.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5.186,33 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 05.06.2024, den Stand von 5.354,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4.496,83 Punkten auf. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 16,04 Prozent nach oben. Bei 5.669,67 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.682,11 Punkten markiert. Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500 Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Dollar Tree (+ 7,72 Prozent auf 68,47 USD), MarketAxess (+ 6,68 Prozent auf 258,02 USD), Tesla (+ 4,90 Prozent auf 230,17 USD), Alaska Air Group (+ 4,71 Prozent auf 37,82 USD) und Hormel Foods (+ 3,55 Prozent auf 32,11 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen McKesson (-9,90 Prozent auf 514,75 USD), Zimmer Biomet (-8,74 Prozent auf 104,47 USD), Copart (-6,67 Prozent auf 49,51 USD), Hewlett Packard Enterprise (-6,02 Prozent auf 17,64 USD) und Old Dominion Freight Line (-4,90 Prozent auf 186,06 USD). Die teuersten S&P 500-Unternehmen Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 52.448.453 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,056 Bio. Euro den größten Börsenwert aus. Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite. Redaktion finanzen.net

