Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge

S&P 500 aktuell

Am Freitag zogen sich die Anleger in New York zurück.

Am Freitag ging es im S&P 500 via NYSE schlussendlich um 0,88 Prozent auf 4.967,23 Punkte abwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 43,192 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,020 Prozent auf 5.012,10 Punkte an der Kurstafel, nach 5.011,12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 5.019,02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.953,56 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 3,54 Prozent. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 19.03.2024, den Stand von 5.178,51 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 19.01.2024, den Stand von 4.839,81 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 19.04.2023, bei 4.154,52 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 4,73 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.264,85 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Paramount Global (+ 13,40 Prozent auf 12,44 USD), American Express (+ 6,23 Prozent auf 231,04 USD), Fifth Third Bancorp (+ 5,93 Prozent auf 36,25 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 3,70 Prozent auf 18,24 USD) und Kinder Morgan (+ 3,46 Prozent auf 18,84 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Super Micro Computer (-23,14 Prozent auf 713,65 USD), NVIDIA (-10,00 Prozent auf 762,00 USD), Netflix (-9,09 Prozent auf 555,04 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-5,44 Prozent auf 146,64 USD) und Monolithic Power Systems (-4,64 Prozent auf 591,52 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 26.834.239 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,875 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 300,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net