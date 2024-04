Nahostkonflikt belastet: Asiens Börsen klar tiefer -- Netflix gewinnt mehr als neun Millionen Nutzer -- UniCredit: EZB hat anscheinend Bedenken wegen Managementwechsel

Der DAX konnte nach einem stabilen Start moderat zulegen und schloss 0,38 Prozent höher bei 17.837,40 Punkten. Zwar eröffnete auch der TecDAX kaum verändert, im Handelsverlauf rutschte er aber tief in rotes Terrain und ging letztlich 1,40 Prozent schwächer bei 3.211,52 Zählern in den Feierabend.

Die Stabilisierung an den europäischen Aktienmärkten weitete sich damit am Donnerstag aus. "Das Umfeld passt für eine Erholung", so ein Marktteilnehmer.

An den europäischen Börsen ging es am Donnerstag nach oben.

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

So eröffnete der Dow Jones Index etwas höher. Nach einem Ausflug in die Verlustzone konnte er sich wieder knapp auf grünes Terrain vorkämpfen, wo er die Sitzung 0,06 Prozent höher bei 37.777,81 Punkten beendet hat. Auch der NASDAQ Composite startete etwas höher in den Handelstag. Im weiteren Verlauf rutschte er jedoch ins Minus und ging 0,52 Prozent leichter bei 15.601,50 Einheiten in den Feierabend.

Zwar kam es kurzzeitig zu einer Gegenbewegung zu den Vortagesverlusten, nachhaltige Gewinne oder gar deutlichere Zuwächse wurden jedoch von Zinssorgen verhindert. Die am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturdaten wie Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe und Philadelphia-Fed-Index sprechen gegen eine rasche Zinssenkungen der US-Fed. Doch trotz der Enttäuschung über das Tempo der erwarteten US-Zinssenkungen seien die Anleger optimistischer hinsichtlich des Wirtschaftswachstums und dessen Auswirkung auf die Aktienmärkte, erklärte Peter Oppenheimer, Aktienstratege bei Goldman Sachs, laut dpa.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken