Rüstungstitel gefragt

Die drohende Eskalation im Nahen Osten hat Anleger erneut dazu veranlasst, bei deutschen Rüstungstiteln zuzugreifen.

• Möglicher Angriff von Israel auf den Iran

• Lage in der Region unklar

• Rüstungsaktien profitieren



Im XETRA-Handel legen HENSOLDT 1,02 Prozent auf 37,58 Euro zu, für Titel von RENK geht es zeitgleich um 1,06 Prozent auf 28,53 Euro nach oben. Lediglich die href="/aktien/rheinmetall-aktie" target="_blank" rel="noopener">Rheinmetall-Aktie schwächelt erneut und verliert 1,21 Prozent auf 504,20 Euro. Grund ist eine Analystenstimme.

Unklare Lage nach Ereignissen der Nacht

Hintergrund der Kursgewinne bei deutschen Rüstungstiteln ist die drohende Eskalation zwischen Israel und dem Iran. In der Nacht wurden Explosionen im Iran gemeldet, Presseberichten zufolge soll Israel das Land mit Raketen attackiert haben. Über die vermeintliche Militäroperation hatten verschiedene Medien berichtet. Der Iran selbst dementierte aber Spekulationen über mögliche Raketenangriffe und sprach davon, dass es sich nicht um eine breit angelegte Attacke gehandelt, sondern um "mehrere kleine Flugobjekte" gehandelt habe, die "am Himmel von Isfahan gesichtet und getroffen" worden seien.

Anleger decken sich dennoch mit Rüstungstiteln ein

Eine Eskalation in der Region gehört bereits seit Monaten zu den Kurstreibern für Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK. Neben dem Konflikt zwischen Israel und dem Iran gibt es weitere geopolitische Brandherde, darunter der zwischen Israel und dem Gazastreifen und die zwischenzeitlich seit Februar 2022 andauernde Militäroffensive von Russland in der Ukraine.

Rüstungsaktien gehören vor diesem Hintergrund seit geraumer Zeit zu den Anlegerlieblingen. In den vergangenen Handelstagen war es bei Rheinmetall & Co. zwar zu Gewinnmitnahmen gekommen, Experten wie Analyst David Perry von JPMorgan hatten aber darauf verwiesen, dass insbesondere Anleger Kursrückschläge als Einstiegschancen sehen sollten.

Deutsche Bank hebt Kursziel für Rheinmetall an

Deutsche Bank Research zeigt sich unterdessen weniger optimistisch, zumindest was Rheinmetall angeht. Analyst Christoph Laskawi hat Rheinmetall von "Buy" auf "Hold" abgestuft, aber das Kursziel von 450 auf 510 Euro angehoben. Er begründete die Abstufung mit der stark gestiegenen Bewertung. Wenngleich sich der Markt auf die mittelfristige Perspektive des Rüstungskonzerns fokussiere, dürfte das erste Quartal gut ausgefallen sein, schrieb er in einer am Donnerstagabend vorliegenden Studie.



Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX)