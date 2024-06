Zurückhaltung in New York: S&P 500 verliert letztendlich

Kursentwicklung im Fokus

Der S&P 500 erlitt heute Verluste.

Am Montag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,31 Prozent tiefer bei 5.447,87 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 46,757 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,030 Prozent auf 5.462,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5.464,62 Punkten am Vortag.

Bei 5.447,59 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 5.490,66 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 24.05.2024, wies der S&P 500 5.304,72 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, stand der S&P 500 bei 5.234,18 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, bei 4.348,33 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 14,87 Prozent nach oben. Der S&P 500 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.505,53 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.682,11 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit SVB Financial Group (+ 50,00 Prozent auf 0,06 USD), The Mosaic (+ 4,71 Prozent auf 29,11 USD), Baker Hughes (+ 4,49 Prozent auf 34,41 USD), APA (+ 4,45 Prozent auf 29,34 USD) und Hanesbrands (+ 4,23 Prozent auf 5,17 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil ResMed (-11,48 Prozent auf 182,20 USD), Super Micro Computer (-8,65 Prozent auf 826,98 USD), NVIDIA (-6,68 Prozent auf 118,11 USD), QUALCOMM (-5,50 Prozent auf 200,84 USD) und DexCom (-5,20 Prozent auf 110,57 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 96.087.719 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,123 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 800,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net