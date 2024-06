Zuversicht in Zürich: SMI notiert zum Start des Freitagshandels im Plus

SMI-Marktbericht

Der SMI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Freitag fort.

Am Freitag tendiert der SMI um 09:09 Uhr via SIX 0,35 Prozent höher bei 12.046,26 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,391 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,246 Prozent auf 12.033,82 Punkte an der Kurstafel, nach 12.004,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 12.033,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12.051,13 Punkten erreichte.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 0,349 Prozent. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 28.05.2024, bei 11.854,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.03.2024, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11.730,43 Punkten gehandelt. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, bei 11.183,55 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,84 Prozent zu. 12.295,18 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 11.064,90 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 1,48 Prozent auf 87,72 CHF), Partners Group (+ 1,05 Prozent auf 1.149,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,76 Prozent auf 50,18 CHF), Swiss Re (+ 0,76 Prozent auf 112,60 CHF) und UBS (+ 0,72 Prozent auf 26,56 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Givaudan (-0,25 Prozent auf 4.340,00 CHF), Sika (-0,23 Prozent auf 259,50 CHF), Richemont (-0,18 Prozent auf 141,75 CHF), Geberit (-0,07 Prozent auf 536,80 CHF) und Nestlé (+ 0,00 Prozent auf 92,14 CHF).

Die teuersten SMI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 187.899 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 248,265 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

2024 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,92 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net