AUKTION/Bund stockt Anleihe mit Fälligkeit November 2032 auf

22.10.25 12:26 Uhr

Von Emese Bartha

DOW JONES--die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch die im November 2032 fällige Bundesanleihe im Auktionsverfahren aufgestockt. Die Auktion war technisch unterzeichnet, das heißt, das Bietungsvolumen war geringer als das Angebotsvolumen, was bei deutschen Anleihen indessen häufiger vorkommt.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 24. September):

Emission 2,50-prozentige Bundesanleihe

mit Laufzeit 15. November 2032

Angebotsvolumen 3 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,789 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 2,284 Mrd EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,2 (1,5)

Durchschnittsrend. 2,33% (2,52%)

Wertstellung 24. Oktober 2025

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2025 06:27 ET (10:27 GMT)