DAX24.343 -0,3%ESt505.484 ±0,0%Top 10 Crypto15,82 +2,0%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.635 +0,8%Euro1,1648 ±0,0%Öl66,50 +0,8%Gold3.328 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Intel 855681 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anleger zurückhaltend: DAX etwas leichter -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Top News
Nur für kurze Zeit: Dreifach-Bonus für Neukunden - jetzt Sommergeschenk sichern Nur für kurze Zeit: Dreifach-Bonus für Neukunden - jetzt Sommergeschenk sichern
Siemens Energy-Aktie büßt ein: Gewinnmitnahmen belasten den Kurs Siemens Energy-Aktie büßt ein: Gewinnmitnahmen belasten den Kurs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AUKTION/Geringere Nachfrage nach langlaufenden Bundesanleihen

20.08.25 11:53 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte langlaufende Bundesanleihen mit Laufzeiten 2046 und 2054 im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurde eine deutlich niedrigere Nachfrage verzeichnet.

Wer­bung

Nachfolgend Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 18. Juni:

===

Emission 2,50-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. August 2046

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,333 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 747 Mio EUR

Zeichnungsquote 3,1 (7,4)

Durchschnittsrend. 3,18% (2,92%)

Wer­bung

Wertstellung 22. August 2025

Emission 2,50-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. August 2054

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,188 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,150 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1 (2,2)

Durchschnittsrend. 3,28% (2,99%)

Wertstellung 22. August 2025

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

Wer­bung

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2025 05:54 ET (09:54 GMT)