AUKTION/Geringere Nachfrage nach langlaufenden Bundesanleihen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte langlaufende Bundesanleihen mit Laufzeiten 2046 und 2054 im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurde eine deutlich niedrigere Nachfrage verzeichnet.
Nachfolgend Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 18. Juni:
===
Emission 2,50-prozentige Bundesanleihen
mit Laufzeit 15. August 2046
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 2,333 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 747 Mio EUR
Zeichnungsquote 3,1 (7,4)
Durchschnittsrend. 3,18% (2,92%)
Wertstellung 22. August 2025
Emission 2,50-prozentige Bundesanleihen
mit Laufzeit 15. August 2054
Volumen 1,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,188 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 1,150 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1 (2,2)
Durchschnittsrend. 3,28% (2,99%)
Wertstellung 22. August 2025
===
