AUKTION/Geringere Nachfrage nach langlaufenden Bundesanleihen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte langlaufende Bundesanleihen mit Laufzeiten 2046 und 2054 im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurde eine deutlich niedrigere Nachfrage verzeichnet.

Nachfolgend Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 18. Juni:

===

Emission 2,50-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. August 2046

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,333 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 747 Mio EUR

Zeichnungsquote 3,1 (7,4)

Durchschnittsrend. 3,18% (2,92%)

Wertstellung 22. August 2025

Emission 2,50-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. August 2054

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,188 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,150 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1 (2,2)

Durchschnittsrend. 3,28% (2,99%)

Wertstellung 22. August 2025

===

August 20, 2025 05:54 ET (09:54 GMT)