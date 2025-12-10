DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,64 -1,7%Nas23.504 -0,3%Bitcoin79.280 -0,6%Euro1,1655 +0,2%Öl61,83 -0,5%Gold4.199 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, VW, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC im Fokus
Top News
TUI-Aktie fällt dennoch: Dividende kehrt nach starken Zahlen zurück TUI-Aktie fällt dennoch: Dividende kehrt nach starken Zahlen zurück
Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug Gold bleibt gefragt: US-Banken prognostizieren auch für 2026 weiteren Höhenflug
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Kaum verändert vor US-Zinsentscheid

10.12.25 18:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Die Anleger hielten sich vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank zurück. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,01 Prozent auf 127,47 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,85 Prozent.

Wer­bung

Am Abend rechnen die meisten Experten mit einer erneuten Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte. Allerdings müssen die geldpolitischen Entscheidungen unter erschwerten Bedingungen gefällt werden. Wegen einer teilweise Schließung von Bundesbehörden (Shutdown) konnten zahlreiche US-Konjunkturdaten nicht veröffentlicht werden. Es herrscht daher Unklarheit über den Zustand der größten Volkswirtschaft der Welt.

Dies gilt insbesondere für die Entwicklung der Verbraucherpreise und für die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Beides spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Mit Spannung wird daher erwartet, wie die Projektionen der Notenbank zu Zinsen, Wachstum und Inflation ausfallen./jsl/jha/