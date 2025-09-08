DAX23.715 -0,4%ESt505.362 ±-0,0%Top 10 Crypto15,82 +0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.044 +0,8%Euro1,1768 +0,1%Öl66,46 +0,3%Gold3.653 +0,5%
Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Frankreich-Turbulenzen bewegen kaum

09.09.25 10:09 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag etwas zugelegt. Die politischen Turbulenzen in Frankreich bewegten den Anleihemarkt kaum. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,11 Prozent auf 129,55 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,66 Prozent.

Nach dem Sturz der Regierung sucht Frankreich einen neuen Premierminister. Präsident Emmanuel Macron will heute den gescheiterten Premier François Bayrou empfangen, um den Rücktritt von dessen Minderheitsregierung anzunehmen, wie es aus dem Élysée-Palast hieß. Die Kurse französischer Staatsanleihen reagierten auf die Abwahl von Bayrou durch die Nationalversammlung kaum, da die Entscheidung so erwartet wurde.

Die Renditen französischer Staatsanleihen hatten angesichts der politischen Unsicherheit bereits im Vorfeld zugelegt. Mittlerweile liegt die Rendite zehnjähriger französischer Anleihen über dem Niveau von entsprechenden griechischer Anleihen.

"Die hohen Schuldenstände in Kombination mit den hohen laufenden Haushaltsdefiziten und der Unfähigkeit einen Richtungswechsel bei den zu hohen Ausgaben herbeizuführen, stellen keine Grundlage für eine nachhaltige Entspannung in den Risikoaufschlägen dar", kommentierte Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie bei der DekaBank. Er rechne mit einem moderaten Anstieg der Renditen über einen längeren Zeitraum hinweg. "Interessant ist, dass Bundesanleihen, die stets als sicherer Hafen galten, von der Unsicherheit in Frankreich nicht profitieren konnten."/jsl/jkr/mis