Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,24 Prozent auf 128,93 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,78 Prozent.

Die Finanzmärkte warten auf die Verbraucherpreise aus der Eurozone . Die von der Finanznachrichtenagentur Bloomberg befragten Volkswirte erwarten für den Monat August einen leichten Anstieg der Inflationsrate von 2,0 Prozent im Vormonat auf 2,1 Prozent. Ein Anziehen der Zinssenkungsspekulationen durch die Europäischen Zentralbank sei daher nicht zu erwarten, schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba. In den USA könnte der Einkaufsmanagerindex ISM für die Industrie die Märkte bewegen.

Im Blick bleibt auch die schwierige politische Lage in Frankreich. Das drohende Ende der französischen Regierung sorgt für große Verunsicherung. Anfang der vergangenen Woche hatte Frankreichs Premier François Bayrou angekündigt, im Streit um den von ihm vorgelegten Sparhaushalt am 8. September im Parlament die Vertrauensfrage zu stellen.

Erwartet wird der Sturz der Mitte-Rechts-Regierung, die in der Nationalversammlung keine Mehrheit hat. Zudem haben die Gewerkschaften landesweite Streiks und Kundgebungen gegen den Sparkurs der Regierung angekündigt. Die Renditen von französischen Staatsanleihen stiegen stärker als in den anderen Ländern der Eurozone. Derzeit liegen die französischen Renditen über denen von Griechenland./jsl/la/mis