Deutsche Anleihen: Kursverluste zum Jahresstart

02.01.26 16:55 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am ersten Handelstag des Jahres um 0,30 Prozent auf 127,20 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 2,89 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Belastet wurden die Anleihen durch die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten. Das Handelsvolumen ist zum Jahresstart jedoch noch gering. Datenseitig gab es nur wenige Impulse.

Schwache Industriezahlen aus der Eurozone stützten die Anleihekurse nicht. So ist der von S&P Global erhobene Einkaufsmanagerindex im Dezember stärker gefallen als noch in einer ersten Schätzung erwartet. Der Indikator signalisiert weiterhin ein Schrumpfen der Industrie. Enttäuscht haben vor allem die Zahlen für Italien und Spanien, wo keine Erstschätzung durchgeführt wird. In beiden Ländern wird eine Schrumpfung der Industrie signalisiert./jsl/he