DAX24.524 +0,1%Est505.844 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 +3,1%Nas23.169 -0,3%Bitcoin76.735 +1,6%Euro1,1735 -0,1%Öl60,22 -1,1%Gold4.324 +0,2%
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 BYD A0M4W9 Allianz 840400 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T
US-Anleihen: Kursverluste zum Jahresstart

02.01.26 17:44 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag etwas gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank am ersten Handelstages des Jahres um 0,18 Prozent auf 112,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,18 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Kursbewegende Daten wurden nicht veröffentlicht. Zum Jahresstart standen keine wichtigen Konjunkturdaten an. In der kommenden Woche wird vor allem der am Freitag anstehende Arbeitsmarkt mit Spannung erwartet./jsl/he