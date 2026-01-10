DAX25.398 +0,5%Est506.010 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 +2,0%Nas23.757 +0,4%Bitcoin78.810 +0,9%Euro1,1676 +0,4%Öl63,36 +0,5%Gold4.616 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- NVIDIA, VW, Mercedes, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
+30,6 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net weiter deutlich im Plus +30,6 % Kurszuwachs - Top 10 Crypto-ETP von finanzen.net weiter deutlich im Plus
Lockheed Martin - Steigende Defense-Etats sorgen für starke Aussichten Lockheed Martin - Steigende Defense-Etats sorgen für starke Aussichten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen legen zu

12.01.26 17:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gestiegen. Nachdem sie sich bis zum Mittagshandel kaum bewegen hatten, kletterten sie im Nachmittagshandel in die Gewinnzone. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,17 Prozent auf 128,18 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,84 Prozent.

Wer­bung

Im Tagesverlauf gab es nur wenige Konjunkturdaten, an denen sich die Anleger orientieren konnten. Eine besser als erwartet ausgefallene Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten konnte die Festverzinslichen nicht belasten. Ein vom Analyseinstitut Sentix erhobener Konjunkturindikator für die Eurozone stieg im Januar um 4,4 Punkte auf minus 1,8 Punkte und damit deutlich stärker als erwartet.

Auch der sich zuspitzende Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank Fed zeigte wenig Wirkung im Handel mit deutschen Bundesanleihen. Fed-Chef Jerome Powell wies strafrechtliche Ermittlungen und eine drohende Anklage als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Notenbank zurück. Powell zufolge hatte das US-Justizministerium der Fed am Freitag Vorladungen zugestellt und mit einer Anklage gedroht./jkr/men