US-Anleihen: Leichte Kursgewinne - China-Rhetorik im Handelsstreit stützt

14.10.25 17:28 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag ein wenig zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,06 Prozent auf 113,22 Punkte. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe betrug 4,04 Prozent.

Die Sorge vor einem fortgesetzten Handelskonflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten stütze zudem die Festverzinslichen. Peking hat seine Absicht bekräftigt, den Handelsstreit mit den USA bis zum Ende auszufechten. Das Handelsministerium teilte mit, die Volksrepublik bleibe im "Handels- und Zollkrieg" konsequent bei ihrer Position: Sollte "gekämpft" werden, werde man dies bis zum Ende tun. Seitens China stehe die Tür für Verhandlungen aber offen.

Dem Markt fehlte es ansonsten an klaren Impulsen. Wichtige Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. Auch in den nächsten Tagen werden voraussichtlich keine Informationen aus der ersten Reihe bekanntgegeben. Schließlich ist ein Ende der teilweisen Schließung von Bundesbehörden ("Shutdown") nicht in Sicht./jsl/he