US-Anleihen: Leichte Kursverluste

03.11.25 18:03 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,04 Prozent auf 112,62 Punkte. Die Rendite lag bei 4,114 Prozent.

Etwas belastet wurden die Anleihekurse am Nachmittag durch schwache US-Konjunkturdaten. Die Stimmung in der Industrie hatte sich im Oktober unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel um 0,4 Punkte auf 48,7 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen mit einem Anstieg auf 49,5 Punkte gerechnet. Der Indikator liegt damit weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Einheiten und signalisiert so einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität.

"Der wichtige US-Stimmungsindikator kann damit kein positives Signal für die unter 'Datenarmut' leidende Volkswirtschaft der Vereinigten Staaten liefern", kommentierte Analyst Tobias Basse von der Nord/LB. Die Zahlen wurden mit noch größer Spannung als sonst erwartet, da wegen der teilweisen Schließung von Bundesbehörden nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht werden. Immerhin nähere sich die Komponente "Aufträge" der magischen Marke von 50 Zählern an, schreibt Basse.

"Insgesamt bleibt die Perspektive des Sektors getrübt", kommentierte Ralf Umlauf, Analyst bei der Helaba. "Die Zinssenkungserwartungen, die im Nachgang zur Fed-Entscheidung in der letzten Woche deutlich nachgelassen hatten, werden wohl wieder etwas verstärkt."/jsl/he