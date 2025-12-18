DAX24.188 +1,0%Est505.741 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,64 +4,5%Nas23.118 +1,9%Bitcoin75.317 +2,8%Euro1,1743 ±0,0%Öl60,09 -0,9%Gold4.370 +0,7%
Deutsche Anleihen: Kaum verändert - EZB bewegt nicht nachhaltig

18.12.25 17:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben die Anleihen nicht nachhaltig bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag wenig verändert bei 127,45 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,85 Prozent.

Die EZB hat ihre Leitzinsen wie erwartet nicht angetastet. Notenbankchefin Christine Lagarde stellte auch keine Zinsveränderungen in Aussicht. Man sei gut positioniert. Sie verwies zudem auf die weiterhin hohe Verunsicherung, die keine Vorfestlegungen erlaube.

"Die EZB kann zufrieden sein: Die Inflation ist wieder gezähmt, die Leitzinsen sind wieder da, wo sie Wirtschaft und Häuslebauer nicht bremsen", sagt Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. "So könnte es das ganze nächste Jahr über bleiben, denn die Gründe für weitere Zinssenkungen wie für Zinserhöhungen halten sich ziemlich genau die Waage."

Gegen den Trend in Europa fielen die Kurse britischer Staatsanleihen. Die Bank of England hat zwar wie erwartet den Leitzins gesenkt. Die Entscheidung fiel aber denkbar knapp aus. So sprachen sich von neun Mitgliedern immerhin vier für unveränderte Leitzinsen aus./jsl/men