US-Anleihen: Kursgewinne - Gesunkene Inflation stützt

18.12.25 17:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Niedriger als erwartet ausgefallene Inflationszahlen stützten die Anleihen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,26 Prozent auf 112,80 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,11 Prozent.

In den USA hat sich die Inflation im November überraschend und merklich abgekühlt. Allerdings gibt es infolge fehlender Datenerhebungen wegen des teilweise Stillstands der Regierungsgeschäfte ("Shutdown") zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, eine Gesamtzahl für Oktober gibt es zudem nicht. Zwar liege die Inflation weiterhin über dem Ziel der US-Notenbank Fed, gleichwohl würden die Zinssenkungserwartungen mit Blick auf das kommende Jahr eher noch unterstützt, erklärte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba.

"Mit jeder Veröffentlichung der Konsumentenpreise schwindet der Glaube, dass sich die vielen Erhöhungen der US-Einfuhrzölle überhaupt noch in der Inflationsstatistik nennenswert niederschlagen", kommentierte Dirk Chlench, Volkswirt bei der LBBW. "Donald Trump wird sich in seiner Weltsicht bestätigt sehen." Nachteilig könne die Inflationsüberraschung für den US-Präsidenten nur sein, wenn diese Ausdruck einer Nachfrageschwäche sei./jsl/men