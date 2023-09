Oracle im Höhenflug

von Nkosilathi Dube, Trive Financial Marktanalyst

Die Oracle Corporation (ISIN: US68389X1054) hat einen vielversprechenden Start in das neue Geschäftsjahr hingelegt, wobei der Gewinnbericht für das erste Quartal die Leistungsfähigkeit des Unternehmens in der Technologiebranche unter Beweis stellte. Der Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,19 USD übertraf mit einer Marge von 3,45 % die Schätzungen der Wall Street. Die Umsatzzahlen waren mit 12,45 Mrd. USD zwar solide, blieben aber um 22 Mio. USD hinter den Erwartungen zurück und erreichten 12,45 Mrd. USD im Vergleich zu den prognostizierten 12,46 Mrd. USD.

Das wirklich Faszinierende an Oracles Leistung im ersten Quartal ist seine strategische Positionierung inmitten der sich schnell entwickelnden Technologielandschaft. Das Cloud-Geschäft von Oracle, das sich die Revolution der Künstlichen Intelligenz (KI) zu eigen macht, hat sich zu einem wichtigen Treiber des Umsatzwachstums entwickelt. Insbesondere KI-Entwicklungsunternehmen zeigten großes Vertrauen in Oracle und unterzeichneten Verträge im Wert von über 4 Mrd. USD für Kapazitäten in der Gen2-Cloud von Oracle – eine Verdoppelung gegenüber dem Vorquartal.

Dieser Anstieg ist auf die außergewöhnlichen Cloud-Services von Oracle zurückzuführen, die nahtlos in die hochmoderne Technologie der Nvidia Corporation (ISIN: US67066G1040) integriert sind. Diese Zusammenarbeit hat zu Cloud-Diensten geführt, die doppelt so schnell und weniger als halb so teuer sind wie die der Konkurrenz.

Dank seiner Konzentration auf KI-Technologie hat Oracle den breiteren Markt hinter sich gelassen und den S&P-500 mit einem bemerkenswerten Jahresgewinn von 51,35 % übertroffen. Diese herausragende Leistung unterstreicht die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von Oracle in einem sich ständig wandelnden Technologiesektor und macht das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur, den man in den kommenden Quartalen im Auge behalten sollte.

Quelle: Trive – TradingView, Nkosilathi Dube

Technische Analyse

Die Oracle-Aktie hat eine bemerkenswerte Trendwende vollzogen und ist seit Jahresbeginn um beeindruckende 51 % gestiegen, nachdem sie im vergangenen Jahr einen bescheidenen Rückgang von 6,27 % hinnehmen musste. Der Aufwärtstrend spiegelt sich im Handelsmuster wider, das sich innerhalb eines aufwärts gerichteten Kanals fest etabliert hat und komfortabel über dem gleitenden 100-Tage-Durchschnitt notiert. Der Wendepunkt bei 82,07 USD pro Aktie war Zeuge eines Nachfrageschubs, der die Aktie auf ein Allzeithoch trieb.

Trotz dieses Meilensteins stoppte die Dynamik bei 127,54 USD, was zu einem Pullback auf das 38,20 %-Fibonacci-Retracement-Niveau führte. Die anschließende Wiederaufnahme der Aufwärtsdynamik signalisierte jedoch erneut Stärke. Vor der Veröffentlichung der Ergebnisse konnte die Aktie den Widerstand erneut testen, aber eine leichte Verfehlung der Umsatzschätzungen und Prognosen führte zu einem vorbörslichen Rückgang unter die 23,60 %-Marke.

Hält diese Marke als Unterstützung, könnte ein erneuter Test des Allzeithochs bevorstehen. Sollte sich die Abwärtsdynamik jedoch fortsetzen, könnten niedrigere Fibonacci-Retracement-Levels ins Spiel kommen, wobei das entscheidende Niveau von 82,07 USD pro Aktie wahrscheinlich die Aufmerksamkeit aufmerksamer Schnäppchenjäger auf sich ziehen wird.

Fundamentalanalyse

Die Oracle Corporation hat in ihren Ergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 eine robuste Leistung gezeigt, die ein deutliches Wachstum in allen wichtigen Segmenten erkennen lässt. Der Gesamtumsatz des Unternehmens stieg in diesem Quartal auf beeindruckende 12,5 Mrd. USD, was einem deutlichen Anstieg von 9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Dieser Umsatzanstieg ist ein Beweis für die robuste Geschäftsstrategie von Oracle in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt.

Das Cloud-Infrastruktursegment (IaaS) von Oracle sticht in diesem Quartalsbericht besonders hervor: Es verzeichnete ein erstaunliches Wachstum von 66 % und erreichte einen Umsatz von 1,5 Mrd. USD. Dieses Wachstum ist ein Beweis für den Wettbewerbsvorteil von Oracle und festigt die Position des Unternehmens als wichtiger Akteur im Bereich der Cloud-Dienste. Auch der Umsatz mit Cloud-Anwendungen (SaaS) stieg um 17 % auf 3,1 Mrd. USD, was die Kompetenz des Unternehmens bei der Bereitstellung von Cloud-basierten Lösungen unterstreicht.

Der Umsatz mit Fusion Cloud ERP (SaaS) stieg um beachtliche 21 %, was den Erfolg von Oracle bei der Bereitstellung modernster Enterprise Resource Planning-Lösungen widerspiegelt. NetSuite Cloud ERP (SaaS) folgte mit einem ähnlichen Wachstum von 21 %, was das anhaltende Engagement von Oracle für herausragende Cloud-basierte Services unterstreicht.

Die lobenswerte Top-Line-Performance spiegelte sich in beeindruckenden Bottom-Line-Ergebnissen wider. Das Betriebsergebnis von Oracle stieg im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres um erfreuliche 26 % auf insgesamt 3,30 Mrd. USD. Gleichzeitig stieg der Nettogewinn um beeindruckende 56 % auf 2,42 Mrd. USD. Dies zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Kosten effizient zu managen und seine Rentabilität zu verbessern.

Die Cloud Services von Oracle haben sich als Eckpfeiler des Erfolgs erwiesen und machen mit 77 % einen beachtlichen Anteil am Gesamtumsatz des Unternehmens aus. CEO Safra Catz hob zu Recht die außergewöhnliche Leistung im Bereich der Cloud-Infrastruktur hervor, mit der das Unternehmen seine Mitbewerber übertrifft und die Stärke von Oracle in diesem wichtigen Sektor bestätigt.

Chairman und CTO Larry Ellison hob insbesondere die generative KI hervor. Dieser technologische Fortschritt setzt Oracle an die Spitze der Revolution der Künstlichen Intelligenz, da es KI-Modelle mit bemerkenswerter Geschwindigkeit und zu einem Bruchteil der Kosten anderer Cloud-Anbieter trainieren kann. Diese technologischen Fähigkeiten tragen entscheidend dazu bei, den Wettbewerbsvorteil von Oracle in der dynamischen Technologielandschaft zu festigen.

Die Prognosen von Oracle für das zweite Quartal des Geschäftsjahres zeichnen ein optimistisches Bild. Das Unternehmen rechnet mit einem bereinigten Nettogewinn von 1,30 bis 1,34 USD pro Aktie und einem prognostizierten Umsatzwachstum von 5 bis 7 %. Auch wenn diese Prognosen leicht unter den Schätzungen einiger Analysten liegen, zeigen sie doch, dass Oracle zuversichtlich ist, seinen Wachstumskurs fortzusetzen und seine Position als führende Kraft in der Technologiebranche zu behaupten.

Quelle: Trive – Statista, Nkosilathi Dube

Im Bereich der Cloud-Dienste steht Oracle in starkem Wettbewerb mit Branchenriesen wie Amazon Web Services und Microsoft Azure. Die Post-Pandemie-Landschaft hat Unternehmen dazu veranlasst, ihre Digitalisierungsansätze neu zu bewerten, was den Wettbewerb verschärft.

Oracle kann zwar nicht mit der umfassenden Cloud-Integration von Marktführern wie Amazon.com Inc. und Microsoft Corporation mithalten, verfügt jedoch über einen respektablen Marktanteil von 2 % in diesem sich schnell entwickelnden Sektor. Obwohl dieser Anteil im Vergleich bescheiden erscheint, ist es bemerkenswert, dass sich Oracle einen Platz unter den zehn umsatzstärksten Cloud-Service-Unternehmen sichern konnte. Dies unterstreicht die Hartnäckigkeit des Unternehmens und seine Fähigkeit, sich gegen eine so starke Konkurrenz durchzusetzen.

Quelle: Trive – Koyfin, Nkosilathi Dube

Oracle verzeichnet einen stetigen Aufwärtstrend bei den Einnahmen, wobei der stärkste Anstieg in der zweiten Jahreshälfte 2021 zu erwarten ist. Die Einführung von KI hat das Umsatzwachstum in ungeahnte Höhen getrieben und zu Umsatzzahlen geführt, die auf Basis der letzten zwölf Monate alle bisherigen Rekorde übertreffen.

Parallel zu diesem Umsatzwachstum ist auch das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von Oracle rasant gestiegen. Im letzten Zwölfmonatszeitraum erreichte Oracle mit 19,64 Mrd. USD den höchsten EBITDA-Wert. Diese bemerkenswerte finanzielle Leistung unterstreicht die Fähigkeit von Oracle, aus neuen Technologien Kapital zu schlagen und diese effektiv in beträchtliche Einnahmen und Betriebsgewinne umzuwandeln.

Quelle: Trive – Koyfin, Nkosilathi Dube

Oracle hat die zweithöchsten Betriebseinnahmen im Bereich Cloud Services und liegt damit nur hinter Microsoft. Dies unterstreicht den großen Einfluss und Erfolg von Oracle in der Technologiebranche. Der konstante operative Cashflow des Unternehmens deutet auf ein robustes und anpassungsfähiges Geschäftsmodell hin und unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, seine finanziellen Ressourcen effizient zu verwalten. Auch wenn es in den Jahren 2021-2022 aufgrund der Auswirkungen der Pandemie zu einem leichten Einbruch bei der Cashflow-Generierung kam, hat sich Oracle rasch erholt und damit seine Widerstands- und Anpassungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Diese Faktoren machen Oracle zu einem wichtigen Akteur in der wettbewerbsintensiven Technologie- und Cloud-Service-Landschaft.

Quelle: Trive – Koyfin, Nkosilathi Dube

Mit einer EBITDA-Marge von 38,53 % weist Oracle eine robuste Rentabilität auf und ist im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche wettbewerbsfähig. Während Microsoft mit 48,14 %, an der Spitze liegt, übertrifft Oracle Adobe Systems Inc und Salesforce.com Inc um ein Vielfaches. Dies ist ein Zeichen für das effiziente operative Management von Oracle und seine Fähigkeit, Umsätze in Gewinne vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen umzuwandeln. Eine höhere EBITDA-Marge weist auf das Potenzial eines Unternehmens hin, wirtschaftlichen Abschwüngen zu widerstehen und in Wachstum zu investieren.

Quelle: Trive – Koyfin, Nkosilathi Dube

Oracle hat eine erstaunliche Eigenkapitalrendite (ROE) von beeindruckenden 7.301,09 % und beweist damit seine außergewöhnliche Fähigkeit, Gewinne im Verhältnis zu den Investitionen der Aktionäre zu erwirtschaften. Damit liegt Oracle weit vor Branchenkollegen wie Microsoft und Adobe, die zwar immer noch profitabel sind, aber eine deutlich niedrigere Eigenkapitalrendite aufweisen. Eine derart hohe Eigenkapitalrendite zeigt, dass Oracle in der Lage ist, das Eigenkapital effizient zur Steigerung des Gewinnwachstums einzusetzen, was das Unternehmen zu einem attraktiven Ziel für Investoren macht. Diese Kennzahl ist ein Beleg für die finanzielle Leistungsfähigkeit von Oracle und festigt seine Position als herausragendes Unternehmen in der Technologiebranche, in der die Eigenkapitalrendite ein wichtiger Maßstab für Rentabilität und Effizienz ist.

Nach Diskontierung der zukünftigen Cashflows ergibt sich ein fairer Wert von 144,00 USD pro Aktie.

Zusammenfassung

Oracle hat seine Stärke im Technologiesektor mit einer hervorragenden Leistung im ersten Quartal unter Beweis gestellt, die durch robuste Erträge, ein beeindruckendes Umsatzwachstum und einen starken Fokus auf KI-Technologie gekennzeichnet war. Die Cloud-Services, die EBITDA-Marge und die Eigenkapitalrendite des Unternehmens übertreffen die Konkurrenz in der Branche. Die Widerstandsfähigkeit, die Anpassungsfähigkeit und die vielversprechenden Aussichten des Unternehmens machen es zu einem herausragenden Akteur mit einer fairen Bewertung von 144,00 USD pro Aktie. Die Fähigkeit von Oracle, sich in einem hart umkämpften Markt zu behaupten und aufkommende Technologien zu nutzen, festigt seine Position als führende Kraft im Technologiesektor und macht das Unternehmen für Investoren interessant.

Quellen: Oracle Corporation, Reuters, CNBC, Statista, TradingView, Koyfin

