100x Potenzial: Die 2 besten Altcoins nach dem Crash

Der Markt erholt sich vom schlimmsten Crash, den es in der Krypto-Geschichte je gegeben hat. Nachdem der Bitcoin-Kurs innerhalb eines Tages eine Schwankung von 20.000 Dollar hingelegt hat und einige Altcoins um 50 – 80 % eingebrochen sind, zeigt sich heute wieder ein ganz anderes Bild. Die Kurse steigen wieder, nachdem es so aussieht, als würde der Zollstreit mit China doch nicht neu aufflammen. Das weckt auch die Hoffnung, dass die Rallye weitergeht, wobei nun viele Anleger auf der Suche nach den besten Altcoins mit 100x Potenzial sind.

Doch kein Zollstreit

Der Crash, zu dem es am Wochenende gekommen ist, hat es in sich. Gehebelte Positionen im Wert von über 20 Milliarden Dollar wurden liquidiert. Das ist weit mehr als bei den bisher größten Crashs, die es am Kryptomarkt je gegeben hat. Schuld war die Ankündigung von Donald Trump, 100 % Zölle auf Importe aus China zu erheben. Inzwischen ist er hier aber wieder zurück gerudert, wie der Krypto-Experte von Rundumbitcoin aufzeigt.

Die Entwarnung führt dazu, dass die Kurse am Kryptomarkt schon wieder deutlich steigen. Der Bitcoin-Kurs ist auf 114.00 Dollar gestiegen, Ethereum hat um 10 % zugelegt und auch viele Altcoins sind in kurzer Zeit zweistellig gestiegen. Die besten Altcoins mit 100x Potenzial findet man allerdings nicht unter den Top Coins, sondern eher unter den neueren Kryptowährungen, die ihren Kurs noch leicht vervielfachen können, da hier noch nicht so viel Kapital nötig ist. Vor allem, wenn der Anwendungsfall stimmt.

Anleger setzen auf Bitcoin Hyper ($HYPER)

Die gute Stimmung greift rasch auf den gesamten Kryptomarkt über. Einer der größten Profiteure dieser Entwicklung ist Bitcoin Hyper, ein Altcoin, der mit einer innovativen Layer-2-Technologie für Aufsehen sorgt. Ziel des Projekts ist es, Bitcoin für den DeFi-Bereich nutzbar zu machen. Ein Ansatz, der weltweit in der Krypto-Community für Begeisterung sorgt. Zahlreiche internationale Medien berichten inzwischen darüber, dass Bitcoin Hyper das Potenzial hat, den Kryptomarkt grundlegend zu verändern. Entsprechend groß ist auch das Interesse am $HYPER-Token.

Der $HYPER-Token bildet das zentrale Element der neuen Layer-2-Blockchain und bietet Anlegern derzeit die Möglichkeit, frühzeitig einzusteigen. Noch ist der Coin ausschließlich im Vorverkauf erhältlich und wird bislang nicht an Börsen gehandelt. Dennoch ist das Interesse enorm. Bereits über 23,3 Millionen Dollar wurden in die Kryptowährung investiert. Experten rechnen damit, dass der Presale in Kürze ausverkauft sein dürfte. Mehrere Analysten sehen in Bitcoin Hyper sogar das Potenzial, langfristig eine Milliardenbewertung zu erreichen. Das würde bedeuten, dass es sich hier für Anleger um einen der besten Altcoins in diesem Jahr handeln wüde.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $HYPER im Presale kaufen.

Snorter ($SNORT)

Ein weiterer Altcoin, der zu den großen Gewinnern der nächsten Wochen gehören könnte, ist Snorter. Mit Snorter wird ein neuer Trading Bot gelauncht, der in den Telegram-Messenger integriert ist. Das bedeutet, dass sich Trader zukünftig nicht mehr mit dezentralen Börsen herumschlagen müssen, die meist nicht gerade für ihre anfängerfreundliche Benutzeroberfläche bekannt sind.

Mit Snorter können Trader direkt im Telegram-Chat kaufen, verkaufen, Limit Orders setzen und viele weitere praktische Funktionen nutzen. Das macht den Handel sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader so einfach wie noch nie. Der $SNORT-Token ist noch für wenige Tage im Vorverkauf erhältlich und steuert schon jetzt auf die 5 Millionen Dollar Marke zu, weshalb es sich hier um eine einmalige Chance handeln könnte.

Der Bot dürfte sich am Markt schnell durchsetzen, da er eine breite Zielgruppe anspricht, den Handel mit Meme Coins einfacher und effizienter gestaltet und mit niedrigeren Gebühren als die Konkurrenz überzeugt. Das dürfte auch die Nachfrage nach dem $SNORT-Token ankurbeln, sodass es sich hier um einen der Top Performer der nächsten Wochen handeln könnte.

Jetzt $SNORT im Presale kaufen.



