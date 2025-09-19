3 Wege, mit Base Geld zu verdienen; Bitcoin-L2 HYPER erreicht 17,5 Mio. $

Ausführliche Informationen zur Werbung von CryptoPR auf finanzen.net finden Sie hier .

Der Kryptomarkt bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, Kapital aufzubauen – vom klassischen Trading über Staking bis hin zum Mining. Doch neben diesen etablierten Wegen rücken zunehmend neue Ökosysteme in den Fokus. Base, als führende Layer-2-Lösung auf Ethereum und eng mit Coinbase verknüpft, gilt dabei als eine der spannendsten Entwicklungen. Durch die enge Verbindung zur größten US-Kryptobörse eröffnet Base Investoren und Entwicklern gleichermaßen neue Chancen.

Dessen Gründer hat nun drei konkrete Wege skizziert, wie sich mit Base Werte schaffen und Erträge erzielen lassen.

Derweil soll auch das Bitcoin-Ökosystem in Zukunft mehr Chancen als das Hodln von BTC bieten. So möchte die Bitcoin-L2 Bitcoin Hyper BTC multifunktionaler gestalten. Der Presale explodierte jüngst über 17,5 Millionen US-Dollar.

Drei Wege mit Base Einkommen zu erzielen

Der Base-Gründer Jesse Pollak beschreibt die Vision seiner Plattform als Teil einer neuen globalen Ökonomie. Dabei hebt er drei zentrale Ansätze hervor, wie sich durch Base nicht nur das Netzwerk stärken, sondern auch Einkommen generieren lässt.

three great ways to contribute to @base:



1. build something people love

2. create content people love

3. onboard people you love



day one of the new global economy. — jesse.base.eth (@jessepollak) September 21, 2025

Der erste Weg liegt im Aufbau nützlicher Anwendungen. Wer dezentrale Apps entwickelt, die von der Community geschätzt werden, schafft reale Nachfrage und sichert sich zugleich ein eigenes Geschäftsmodell. Innovationen, die alltägliche Probleme lösen oder neue Formen digitaler Interaktion ermöglichen, bilden die Grundlage für nachhaltigen Erfolg.

Ein zweiter Ansatz ist die Content-Erstellung. Inhalte, die im Base-Ökosystem verbreitet und positiv aufgenommen werden, können sowohl Reichweite als auch direkte Einnahmen bringen. SocialFi-Konzepte, Belohnungen für Interaktionen und Token-basierte Monetarisierung bieten kreativen Produzenten völlig neue Perspektiven.

Der dritte Weg betrifft die Einbindung neuer Nutzer. Wer Bekannte, Freunde oder Communities ins Netzwerk bringt, sorgt für wachsende Akzeptanz. Netzwerkeffekte erhöhen den Wert jeder einzelnen Teilnahme, Base schafft mit niedrigen Gebühren und einfacher Zugänglichkeit die passende Grundlage für diesen Prozess.

Zusammengefasst beschreibt Pollak damit eine Vision, in der Entwickler, Kreative und Netzwerker gleichermaßen Teil einer digitalen Wirtschaft werden können, die von Beginn an global gedacht ist. Denn Base möchte das Onboarding von einer Milliarde Krypto-Usern vorantreiben.

Die neulich veröffentlichte Base App soll einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten.

base just proved they’re serious about “for everyone”



everyone’s heard of baseapp by now

ngl i’m hunting for an invite myself, maybe i’ll get lucky soon, really wanna try making a mini app there



while digging through the docs i noticed smth cool: they literally have a whole… pic.twitter.com/NH4qyshN8L — whemo (@whemohere) September 21, 2025

Base positioniert sich zunehmend als Plattform „für alle“. Neben erfahrenen Entwicklern richtet sich das Projekt auch gezielt an Menschen ohne tiefere Programmierkenntnisse. In den Dokumentationen finden sich spezielle Anleitungen, Toolkits und Beispiele für sogenannte „Vibe Coders“. Diese ermöglichen es, mithilfe von KI-Unterstützung eigene Mini-Apps zu entwickeln, die direkt on-chain laufen. Dadurch öffnet Base sein Ökosystem nicht nur für Entwickler, sondern auch für kreative Nutzer, die Ideen einbringen möchten.

Bitcoin-Layer-2 Bitcoin Hyper explodiert weiter – das steckt dahinter

Base hat sich in kurzer Zeit als führende Layer-2-Lösung für Ethereum etabliert. Durch geringe Transaktionskosten, hohe Skalierbarkeit und enge Anbindung an das Coinbase-Ökosystem gilt Base als Paradebeispiel dafür, wie sich ein L2 im Mainstream durchsetzen kann. Während Ethereum von dieser Entwicklung profitiert, blieb Bitcoin bisher auf seine Funktion als Wertspeicher begrenzt. Genau hier setzt Bitcoin Hyper an: Das Projekt will eine vergleichbare Layer-2-Infrastruktur schaffen, die Bitcoin nicht nur schneller und günstiger macht, sondern ihn auch um Funktionen wie Smart Contracts und dezentrale Anwendungen erweitert.

Bitcoin Hyper hat sich in kurzer Zeit zu einem der dynamischsten Presales des Jahres entwickelt. Mehr als 17 Millionen US-Dollar wurden bereits eingesammelt, was das Projekt in die Spitzengruppe der aktuellen Finanzierungsrunden hebt. Bemerkenswert ist die stetig steigende Geschwindigkeit der Kapitalzuflüsse, die inzwischen fast 200.000 US-Dollar pro Tag erreicht. Dieses wachsende Momentum deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer Bitcoin Hyper eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung des Bitcoin-Ökosystems zutrauen.

Der Erfolg ist eng mit der technologischen Ausrichtung verbunden. Bitcoin Hyper setzt auf eine neuartige Layer-2-Architektur, die mit der Solana Virtual Machine (SVM) eine leistungsstarke Grundlage schafft. Entwickler können dadurch auf vertraute Programmiersprachen zurückgreifen und Anwendungen mit hoher Skalierbarkeit entwerfen. Gleichzeitig sorgt die Hyper-Bridge für eine effiziente Verknüpfung zwischen Bitcoin Layer 1 und dem Hyper-Netzwerk. Eingezahlte Bitcoins werden dort in gewrappte Token überführt, die schnelle und günstige Transaktionen ermöglichen, während die Sicherheit der Bitcoin-Blockchain erhalten bleibt.

Zentral für die Funktionsweise ist der Token HYPER. Er übernimmt mehrere Rollen – von Transaktionsgebühren über Governance bis hin zum Staking. Diese Mehrfachfunktion unterstreicht seine Bedeutung für das gesamte Ökosystem.

Wer am Presale teilnehmen will, kann HYPER noch zu günstigen Preisen erwerben. Der Kauf ist direkt über die offizielle Website mit Kryptowährungen wie SOL, ETH, USDT, USDC, BNB oder sogar per Kreditkarte möglich. Da die nächste Preisstufe bereits in weniger als 24 Stunden ansteht, können Anleger jetzt erste Buchgewinne aufbauen.

