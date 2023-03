Trotz Silvergate-Debakel: JPMorgan bleibt für Kryptobank Signature optimistisch

• Deutliche Kaufempfehlung für Signature• Signature reduziert Krypto-Engagement• Silvergate gibt Abwicklung bekannt

Auch nachdem die bekannte Kryptobank Silvergate Capital für die jüngsten Eruptionen am Kryptomarkt sorgte, bleiben JPMorgan-Experten bei ihrer optimistischen Bewertung der Signature Bank. In einer Kundenmittelung bekräftigten die JPMorgan-Analysten ihre Bewertung der Signature Bank-Aktien mit "Overweight".

Werbung Binance Coin und andere Kryptos mit Hebel via CFD handeln (long und short) Binance Coin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Binance Coin und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Analysten sprechen Kaufempfehlung für Signature aus

Derzeit notiert die Signature Bank-Aktie bei 70,0 US-Dollar, was einem Verlust von 39,25 Prozent seit Beginn des Jahres und rund 75,8 Prozent im Zeitraum von einem Jahr entspricht (Schlusskurs 10. März 2023). Auch die auf TipRanks gelisteten Experten sprechen mehrheitlich eine Kaufempfehlung aus (Rating "Moderate Buy"). Von den 11 Analysten, die das Papier in den letzten drei Monaten bewertet haben, erhielt das New Yorker Bankhaus siebenmal "Buy", drei "Hold" und eine "Sell"-Bewertung. Das mittlere Kursziel liegt bei 147,40 US-Dollar, also rund 110 Prozent über dem derzeitigen Kurs.

Die Zahlen zum 4. Quartal 2022 zeigen mit einem Umsatz von 683,90 Millionen US-Dollar eine Umsatzsteigerung von 20,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, im Gesamtjahr 2022 konnte Signature den Umsatz von 2,00 Milliarden US-Dollar auf 2,70 Milliarden US-Dollar signifikant steigern.

In ihrer Begründung für die Kaufempfehlung hoben JPMorgan-Analysten laut Yahoo Finance hervor, die Bank habe ihr Krypto-Engagement zuletzt weiter bewusst reduziert. Dies ziehe sich wie ein roter Faden durch die Strategie, wobei sich die Experten beeindruckt davon zeigten, dass das Finanzinstitut aus New York - und nicht die Märkte - das Tempo der Reduktionen vorgebe.

Signature Bank: Reduktion des Krypto-Engagements

Der Rückzug von Signature aus dem Engagement in Bitcoin, Ethereum und Co. zieht weitere Kreise: Anfang Februar erklärte Binance, Banküberweisungen in US-Dollar auszusetzen. Kurz darauf häuften sich Meldungen, dass der Binance-Bankpartner Signature der Grund sein könnte. Denn das Bankhaus wickelte bis dato die internationalen Überweisungen über das SWIFT-System für Binance, nicht aber für Binance.US, ab und hatte angekündigt, nur noch Überweisungen von über 100.000 US-Dollar an oder von Kryptobörsen zu tätigen.

In ihrem Mid-Quarter Update gab die Bank zudem bekannt, dass der Einlagenrückgang auf dem Kassamarkt in den ersten beiden Monaten dieses Jahres maßgeblich auf die bewusste Reduktion der Krypto-Einlagen zurückzuführen sei - in Höhe von 1,51 Milliarden US-Dollar. Im gleichen Zeitraum seien die Einlagen, die nicht mit digitalen Assets in Verbindung stehen, um 682 Millionen US-Dollar gestiegen. Signature habe seine Kreditsalden zudem im Januar und Februar 2023 um 200 Millionen mehr als von JPMorgan erwartet, auf 1,7 Milliarden US-Dollar, reduziert.

Resümierend halten die Analysten daher fest: "Sobald die Branche das schwierige Einlagenumfeld verarbeitet hat und die Unsicherheit abnimmt, sehen wir, dass die derzeitige Discount-Bewertung von Signature durch einen Multiplikator ersetzt wird, der dem langfristigen Wachstumspotenzial des Geschäftsbereichs besser entspricht."

Silvergate-Capital: Das jüngste Opfer der FTX-Pleite

In seinem Mid-Quarter Berichte stellt das New Yorker Finanzinstitut nochmals deutlich heraus: "Die Signature Bank handelt nicht mit digitalen Vermögenswerten, verwahrt sie nicht und vergibt keine Kredite, die durch sie besichert sind."

Ganz anders sieht es bei Silvergate Capital aus: Die Bank, die milliardenschwere Krypto-Projekte, etwa von MicroStrategy-Gründer Michael Saylor, finanzierte, gab am 8. März bekannt, ihren Betrieb einzustellen und freiwillig eine geordnete Abwicklung einzuleiten. Silvergate kündigte an, alle Kundeneinlagen in Gänze zurückzahlen zu wollen.

In unmittelbarer Reaktion auf die Meldung brach die Silvergate-Aktie am 9. März nachbörslich um über 40 Prozent ein. Seit Beginn des Jahres hat das Papier nun bereits, vor allem als sich die Meldungen über die Schieflage der Bank häuften, rund 85 Prozent ihres Wertes eingebüßt, im Zeitraum von einem Jahr betragen die Verluste sogar 98 Prozent (Schlusskurs 10. März 2023).

Auch Silvergate Capital geriet infolge der FTX-Pleite in Bedrängnis, finanzielle Verwicklungen der Bank als Kontoführer bei den Transaktionen von FTX und Alameda Research sowie der Vorwurf der Veruntreuung von Kundengeldern haben die Bank letztlich zu Fall gebracht. Trotz Notverkäufen von Schuldverschreibungen konnten die Liquiditätsprobleme offensichtlich nicht aufgefangen werden. Die Bank musste zudem die US-Börsenaufsicht SEC darüber informieren, dass sie den Geschäftsbericht für das Jahr 2022 wegen einer weiteren Verschlechterung der Kapitalposition nicht wie vorgesehen am 16. März vorlegen kann.

Im Visier der Leerverkäufer

Nach Daten von S3 Partners ist Silvergate seit Anfang März zunehmend im Visier der Leerverkäufer. Wie Reuters berichtet, betrifft das Short-Interesse rund 82 Prozent des Streubesitzes der Aktie (bis zu 22,6 Millionen Aktien). Silvergate war zu diesem Zeitpunkt die meist-geshortete Aktie am Markt und überholte sogar Bed Bath & Beyond (57,2 Prozent) und Carvana (55,8 Prozent) laut Seeking Alpha deutlich. Die Short-Positionen der Signature Bank-Aktie zu diesem Zeitpunkt hingegen lagen mit 5,6 Prozent der verfügbaren Aktien bei einem Bruchteil dessen.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bed Bath & Beyond Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bed Bath & Beyond Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bed Bath & Beyond Inc.

Bildquellen: Phongphan / Shutterstock.com, Parilov / Shutterstock.com