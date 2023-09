Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Donnerstagmittag entwickeln

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Mittag bergab. Der Kurs verlor um 12:25 um -1,37 Prozent auf 26.757,88 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 27.130,43 US-Dollar gestanden hatte.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt -2,53 Prozent auf 210,11 US-Dollar, nach 215,56 US-Dollar am Vortag.

Indes fällt der Ethereum-Kurs. Für Ethereum geht es nach 1.622,59 US-Dollar am Vortag auf 1.609,14 US-Dollar nach unten (-0,83 Prozent).

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 12:25 fällt der Litecoin-Kurs um -1,19 Prozent auf 63,80 US-Dollar. Am Vortag standen noch 64,57 US-Dollar an der Tafel.

Nach 0,5214 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Donnerstagmittag um -2,64 Prozent auf 0,5076 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2516 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 12:25 auf 0,2485 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von -1,17 Prozent auf 146,38 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 148,11 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Donnerstagmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1463 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1487 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0035 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 12:25 auf 0,0034 US-Dollar beziffert.

Daneben wertet Stellar um 12:25 ab. Es geht -3,62 Prozent auf 0,1128 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 0,1170 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,0254 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0260 US-Dollar.

Daneben fällt Dash um -1,52 Prozent auf 26,12 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 26,53 US-Dollar.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 7,369 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (7,527 US-Dollar) ist das ein Verlust von -2,10 Prozent.

