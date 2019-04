Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Litecoinkurs, Etherkurs und Bitcoin Cash-Kurs

Der Bitcoin-Kurs ist am Sonntag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 5.093,86 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 5.083,85 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs erhöhte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 279,73 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 278,63 US-Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit rotem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 163,46 Dollar.

Der Litecoin-Kurs verteuert sich gegenüber dem Vortag auf 78,56 US-Dollar. Hier standen noch 77,88 Dollar an der Kurstafel.

Der Ripple ist am Sonntag 0,3267 US-Dollar wert. So fiel der Ripple-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 0,3273 US-Dollar stand.

Der Cardano-Kurs fiel auf 0,0826 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,0835 Dollar gelegen hatte.

Der Monero ist am Sonntag 64,40 US-Dollar wert. So fiel der Monero-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 64,77 US-Dollar gelegen hatte.

Der IOTA-Kurs ging auf 0,3107 US-Dollar zurück. Damit verfehlte der IOTA den Stand vom Vortag von 0,3209 US-Dollar.

Der Verge-Kurs ist gegenüber dem Vortag nicht vom Fleck gekommen. Aktuell ist ein Verge 0,0086 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs bei 0,0086 US-Dollar.

Der Stellar-Kurs musste heute auf 0,1150 US-Dollar abgeben. Demgegenüber stand ein Kurs bei 0,1155 US-Dollar am Vortag.

Der NEM-Kurs verbilligt sich auf 0,0660 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,0663 Dollar zu Buche.

Der Dash-Kurs verteuerte sich auf 120,70 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 118,74 US-Dollar wert gewesen.

Heute fiel der NEO-Kurs auf 10,83 US-Dollar. Damit verringerte sich der NEO-Kurs unter den Stand vom Vortag von 10,98 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net