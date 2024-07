Altcoin Season hat noch nicht begonnen: Dieser Meme Coin pumpt jetzt schon

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Trotz der Tatsache, dass die Altcoin-Season bisher noch nicht wirklich begonnen hat, kann sich der Pepe Unchained Token aktuell behaupten. Anleger haben in weniger als 5 Wochen mittlerweile über 5 Millionen US-Dollar in den PEPU Token investiert. Doch wie sieht die gesamte Marktsituation aus?

Pepe Unchained: Erweiterung von originalem Pepe Meme Coin mit eigener Layer-2-Blockchain

Im Gegensatz zum originalen Pepe-Token arbeiten die Entwickler von Pepe Unchained an einem Meme-Coin mit einer eigenen Layer-2-Blockchain. So könnte Pepe Unchained in Zukunft ein ganzes Meme-Ökosystem formen. Im Gegensatz zum regulären Pepe Coin profitieren die Nutzer von Pepe Unchained durch die Layer-2-Technologie von deutlich niedrigeren Gebühren.

Derzeit zu einem Preis von $0.008596 wird der native Token $PEPU in weniger als 24 Stunden auf $0.00863040 steigen. Denn mit jeder neuen Presale-Stufe steigt der Preis des Tokens weiter an. Eine Investition über Krypto-Börsen ist bisher nicht möglich. Stattdessen können Interessenten den Token nur über die offizielle Pepe Unchained Website kaufen. Anschließend findet das Listing statt. Anschließend wird der PEPU-Preis am freien Markt zwischen allen Teilnehmern ausgehandelt.

Pepe Meme Coin pumpt

Bitcoin gibt die Richtung vor

Obwohl die Leistung von Pepe Unchained beeindruckend ist, gibt weiterhin die weltweit größte Kryptowährung die Richtung vor. Bitcoin ist auf über $67.000 gestiegen, ein Anstieg von 4,62 % in der letzten Woche, wahrscheinlich ausgelöst durch den Rückzug von Präsident Biden aus dem Präsidentschaftsrennen, was als Vorteil für Donald Trump angesehen wird. Unterdessen stieg Ethereum um 0,64% auf $3.482, da der Markt gespannt auf den ersten Handelstag seiner neuen ETFs am Dienstag wartet.

Der Rest des Kryptomarktes verlangsamte sich um 1,43 % in den letzten 24 Stunden. Im gleichen Zeitraum erlebte der Meme-Coin-Sektor einen Rückgang von 3,7%. Trotzdem verzeichnete das Original Pepe ($PEPE) ein Wachstum von 8,8% in den letzten sieben Tagen. Andere führende Meme-Coins zeigten ebenfalls Zuwächse. Dazu gehören zum Beispiel DogWifHat ($WIF), Bonk ($BONK) und Dogecoin ($DOGE), die Zuwächse von 23,5%, 11,6% bzw. 9% erzielten.

Mit den Top-Meme-Coins, die Bitcoin übertreffen, könnte es so aussehen, als wäre der Markt in eine Altcoin-Saison eingetreten. Das ist jedoch wahrscheinlich nicht der Fall, da der Altcoin-Index mit nur 24 immer noch niedrig ist, was darauf hinweist, dass die Investoren weiterhin den Fokus auf Bitcoin haben.

Altcoin Season Index: Ist es gerade Altseason? (Quelle: blockchaincenter.net)

Eine echte Altcoin-Saison beginnt typischerweise, wenn mindestens 75% der Top-Kryptowährungen Bitcoin in den letzten 90 Tagen übertreffen. Die jüngsten Fälle einer Altcoin-Saison gab es im Januar und März dieses Jahres, die der Meme-Coin-Welle vorausgingen. Anleger könnten dies als Anzeichen dafür deuten, dass Altcoins und allen voran Meme-Coins noch Potenzial haben könnten.

Warum ist Pepe Unchained dennoch so erfolgreich?

Also: Wenn die Altcoin-Season noch nicht begonnen hat, wieso läuft der Presale von Pepe Unchained dann so erfolgreich? Denn schließlich setzt auch Pepe Unchained wie viele andere Meme Coins auf das Pepe-Meme. Doch einen Unterschied gibt es: Denn während das Original auf der Ethereum-Blockchain mit extrem hohen Gebühren zu kämpfen hat, setzt Pepe Unchained einfach auf eigene Layer-2-Lösung, die deutlich günstiger ist.

Pepe Unchained im Detail

Darüber hinaus schafft Pepe Unchained als eigenständige Chain mit einem eigenen Protokoll, Konsensmechanismus, Sicherheitsfunktionen und einem eigenen Blockchain-Explorer ein neues Ökosystem, das parallel zu Ethereum läuft und potenziell als Sprungbrett für andere Projekte dienen könnte. Hierfür soll eine Bridge zwischen beiden Chains helfen.

Frühe Investoren profitieren nicht nur von dem bis zum Launch steigenden Kaufpreis, sondern auch von der Staking-Funktion des Tokens. Aktuell beläuft sich die Rendite auf rund 1 Proozent pro Tag, allerdings wird diese mit zunehmender Zeit weiter abnehmen. Mit 426 Millionen $PEPU Tokens, die bereits im Staking-Pool sind, derzeit im Wert von $3,58 Millionen oder 70 Prozent der insgesamt investierten $5 Millionen, zeigt dies Vertrauen in die Zukunft von Pepe Unchained. Der Smart Contract von Pepe Unchained wurde vollständig von Coinsult und SolidProof geprüft, wobei keine kritischen Probleme im Code gefunden wurden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.