Bullish für Bitcoin? Trump will neuen Fed-Vorsitzenden ernennen!

Donald Trump und Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve, sind sich zuletzt mehrfach gegenseitig an den Kragen gegangen. Powell kritisierte dabei mehrfach Donald Trumps Zollpolitik, während Trump dem Fed-Vorsitzenden wiederum eine Mitschuld an der wirtschaftlich misslichen Lage der Vereinigten Staaten von Amerika gibt. Zusätzlich will der Präsident schon lange, dass Powell die Zinsen senkt. Dieser weigert sich aber. Deshalb möchte Trump Powell am liebsten ersetzen. Wenn es ihm gelingt, würden die Zinsen wahrscheinlich bald sinken. Aber wird Bitcoin dadurch steigen? Und kann Trump Powell überhaupt so einfach ersetzen?

Kann Donald Trump Jerome Powell einfach so aus dem Amt schmeißen?

Im Gegensatz zu Gary Gensler, dem ehemaligen Vorsitzenden der US-Börsenaufsichtsbehörde, den Trump zwar nicht aus dem Amt geschmissen hat, weil er ihm mit seinem Rücktritt zuvorkam, liegt der Fall bei Jerome Powell anders. Hätte Gensler nicht gekündigt, hätte Trump ohne weiteres die Befugnis gehabt, Gensler zu ersetzen. Beim Fed-Vorsitzenden ist der Fall anders. Der Vorsitzende der US-Notenbank wird zwar vom US-Präsidenten ernannt, muss aber anschließend vom US-Senat bestätigt werden.

Um sicherzustellen, dass die Finanzpolitik unabhängig von politischem Druck bleibt, kann der Präsident den Fed-Vorsitzenden nicht aus seinem Amt entheben. Powell wurde im Jahre 2022 erneut von Joe Biden als Vorsitzender der Notenbank ernannt. Damit gilt seine Amtsperiode noch bis 2026. Donald Trump versucht aber offenbar, Jerome Powell anderweitig aus dem Amt zu bekommen.

JUST IN: President Trump to announce next Fed Chair "very soon” to replace Jerome Powell. pic.twitter.com/ywGIH2xQXV — Cointelegraph (@Cointelegraph) June 7, 2025

Trotz seiner eigentlich beschränkten Befugnisse in dieser Angelegenheit hat Donald Trump heute vor Reportern in einem Flug der Air Force One bekannt gegeben, dass er bald einen Nachfolger für Jerome Powell als Fed-Vorsitzenden bekannt geben werde, wie Cointelegraph heute auf X (ehemals Twitter) berichtete. Noch ist nicht bekannt, welche Schritte er dafür unternehmen will. Eine Amtsenthebung von Powell könnte ihn nämlich in verfassungsrechtliche Schwierigkeiten bringen. Die letzten Wochen haben jedoch gezeigt, dass Trump sich nicht vor gerichtlichen Auseinandersetzungen scheut.

Wen er als Nachfolger bestimmen wird, sofern es ihm möglich ist, den Sessel des Fed-Vorsitzenden zu räumen, ist bislang unbekannt. Allerdings wird es mit Sicherheit jemand sein, der die Zinsen deutlich schneller und aggressiver senkt, als der eher vorsichtige aktuelle Vorsitzende. Das könnte für die Entwicklung des Bitcoin-Kurses weitreichende Folgen haben.

Was Powells Rauswurf für den Kryptomark bedeuten könnte

Ein Rauswurf von Jerome Powell, sofern er Donald Trump tatsächlich gelingt, würde wahrscheinlich zu einer deutlich schnelleren Zinssenkung als bisher geplant führen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass Trumps Kandidat, wer auch immer es ist, deutlich weniger vorsichtig in Bezug auf die Inflation und die Zinspolitik ist als Powell.

Die sinkenden Zinsen könnten kurz- und mittelfristig zu einem Anstieg von Bitcoin und vielen anderen Coins führen, da diese Anlageformen für Investoren damit wieder deutlich attraktiver werden. Das könnte allerdings nicht nur Bitcoin stark pushen, sondern auch den neuen Bitcoin Meme Coin namens BTC Bull Token. Besonders da dieser eine starke Anbindung an Bitcoin aufweist, könnte eine Zinssenkung hier zu einer unglaublich starken Rallye führen.

