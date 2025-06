Unterschreitet der Pepe Coin diese kritische Linie und crasht?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Während der Mai ein sehr starker Monat für den Kryptomarkt war, in dem Bitcoin sogar am 22.5. ein neues Allzeithoch bei 111.970,17 US-Dollar markieren konnte, stocken die Kurse seit etwa zwei Wochen wieder. Und wenn der Kurs der größten und ältesten Kryptowährung ins Stocken kommt, geraten die Kurse vieler anderer Coins direkt ins Straucheln. Das trifft derzeit auch auf $PEPE, den 3. größten Meme Coin nach Marktkapitalisierung, zu. In den letzten Tagen hat der Kurs eine sogenannte SKS-Formation ausgebildet, was ein klares Trendumkehrsignal ist. Doch das ist nur die Spitze der schlechten Nachrichten für $PEPE.

(Der Kurs von $PEPE hat eine SKS-Formation ausgebildet, was ein stark bearishes Signal ist – Quelle: Tradingview.com)

Noch größere Probleme im größeren Chartbild

Die größten Probleme ergeben sich für $PEPE jedoch nicht an der Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) im Tageschart oder durch das Kaufsignal im Momentumindikator MACD, sondern durch einen ganz anderen Punkt. Nämlich eine weit größere und bedeutendere SKS-Formation, die sich in der übergeordneten Zeiteinheit, also dem Wochenchart, bildet.

(Im Wochenchart bildet sich eine noch deutlich größere SKS-Formation bei $PEPE – Quelle: Tradingview.com)

Im Gegensatz zur kleineren Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Tageschart ist die große Chartformation auf W1 noch nicht voll ausgebildet. Eine SKS-Formation gilt nämlich nur dann als hochwertiges Umkehrsignal, wenn die sogenannte Neckline durchbrochen wurde. Im Tageschart ist das bereits der Fall, bei der großen Formation im Wochenchart bislang aber nicht. Damit besteht noch eine schwache Hoffnung für $PEPE. Sollte die Nackenlinie nämlich brechen, liegt die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Kursverlust bei mehr als 90 Prozent.

Dass die nächste Supportzone dabei ebenfalls über 90 Prozent tiefer als das aktuelle Kursniveau liegt, wird die Investoren von $PEPE dabei wohl auch nicht wirklich beruhigen. Für Anleger bleibt also nur zu hoffen, dass $PEPE in den nächsten Wochen genügend Kaufdruck bildet, um eine schnelle Umkehr unter hohem Momentum hinzulegen. Alternativ können sich Anleger derzeit natürlich auch bei anderen Coins umsehen, die ein deutlich besseres Chance-Risiko-Profil als $PEPE aufweisen. Ein Projekt, das von Analysten derzeit häufig als gute Alternative zu schwächelnden Coins genannt wird, ist Solaxy ($SOLX).

Letzte Gelegenheit: Solaxy Presale geht dem Ende zu

Solaxy ist ein Projekt, das schon vor seinem offiziellen Handelsstart den Kryptomarkt schockt und Analysten in seinen Bann zieht. Während Experten sich mit ihren Prognosen zu dem Projekt überschlagen, haben Anleger kräftig investiert.

Inzwischen hat sich rund um Solaxy eine Community von fast 100 Anlegern auf X und Telegram gebildet. Damit könnte Solaxy einen Raketenstart hinlegen, was auf den starken Anwendungsfall zurückzuführen ist. Solaxy bringt nämlich die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt, die die Main Chain schon bald deutlich entlasten und das gesamte Ökosystem stabilisieren könnte. Im Zentrum steht der $SOLX-Token, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist.

(Der Solaxy-Presale endet in wenigen Tagen – Quelle: solaxy.io)

Da sich nicht oft die Gelegenheit ergibt, in einen neuen Coin mit neuer Blockchain zu investieren, explodiert die Nachfrage nach den $SOLX-Token bereits. Anleger haben über 45 Millionen Dollar investiert, um noch vor dem Börsenlisting zum günstigen Fixpreis einzusteigen. Damit legt Solaxy eines der erfolgreichsten ICOs in der Krypto-Geschichte hin, weshalb Analysten auch von einem starken Börsenstart ausgehen.

