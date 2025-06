Bitcoin Prognose: Doppeltop? Das spricht dagegen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bitcoin hat vor rund zwei Wochen ein neues Allzeithoch bei etwa 112.000 US-Dollar markiert. Danach folgte eine Korrektur, wie sie in jedem gesunden Aufwärtstrend üblich ist. Die Kurse pendelten sich in einer Seitwärtsrange zwischen 103.000 und 107.000 US-Dollar ein. Diese wurde zwar kurzfristig nach unten durchbrochen, doch die Bullen reagierten schnell und führten den Kurs wieder über die Marke von 105.000 US-Dollar. Auch am heutigen Handelstag zeigt sich Bitcoin mit einem moderaten Plus stabil. Dennoch warnen einige Analysten vor einer möglichen Doppeltop-Formation – ein potenzielles Signal für das Ende des Bullenmarkts. Was steckt dahinter und warum sind Sorgen womöglich unbegründet?

Doppeltop bei Bitcoin? Experte wettet auf Bull-Run

Eine Doppeltop-Formation ist ein charttechnisches Umkehrsignal, das typischerweise am Ende eines Aufwärtstrends auftritt. Sie entsteht, wenn der Kurs zweimal ein ähnliches Hoch erreicht, dazwischen jedoch eine deutliche Korrektur verzeichnet. Gelingt beim zweiten Anstieg kein Ausbruch über das vorherige Hoch und fällt der Kurs danach unter das Zwischentief, gilt das Muster als bestätigt. Dieses signalisiert eine potenzielle Trendumkehr vom Bullen- in einen Bärenmarkt.

Im aktuellen Kursverlauf des Bitcoin könnte sich eine solche Struktur andeuten. Zwei Hochpunkte zeichnen sich ab – ein erstes Warnzeichen für ein mögliches Doppeltop.

Der Krypto-Analyst Willy Woo hält jedoch aktuell ein Doppeltop im Bitcoin-Markt für sehr unwahrscheinlich. Als Begründung verweist er auf den „Bitcoin Risk Signal“-Indikator, der in der Analyse dargestellt ist. Dieser misst die Liquidität, die Bitcoin antreibt. Im Chart erkennt man: Immer dann, wenn der gelbe Risikoindikator hoch ausfällt, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Marktabschwungs. Aktuell jedoch liegt der Risikoindikator auf einem tiefen Niveau und zeigt keine bedrohlichen Ausschläge – im Gegenteil: Die Tendenz geht nach unten. Das deutet darauf hin, dass wieder mehr Kapital in den Markt fließt, was bullisch zu werten ist. Willy Woo stellt also eine steigende Liquiditätsbasis fest, die typischerweise mit steigenden oder zumindest stabilen Kursen einhergeht.

Der Experte zieht daraus den Schluss, dass der Markt durch starke Fundamentaldaten unterstützt wird und ein Doppeltop als Trendumkehr unwahrscheinlich bleibt.

In der Vergangenheit gingen Bärenmärkte stets mit fallender Liquidität einher – aktuell zeigt das Modell jedoch das Gegenteil.

Is Super Orange Coin forming a market double top?



VERY UNLIKELY



Liquidity powering BTC is rising, hence risk of a bear market is dropping. pic.twitter.com/lOjp0Rtkwo — Willy Woo (@woonomic) June 7, 2025

Krypto-Tipp: Bitcoin Hyper startet Layer-2 für Bitcoin – fast 700.000 $ investiert

Bitcoin bleibt das zentrale Basisinvestment im Kryptomarkt. Dennoch suchen spekulativ orientierte Anleger regelmäßig nach Altcoins, um von Trendthemen zu profitieren und potenziell überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Auch eine gewisse thematische Nähe zu Bitcoin ist hier immer gern gesehen.

Bitcoin Hyper hat nun mit seinem aktuellen Vorverkauf bereits die Marke von 700.000 US-Dollar durchbrochen und positioniert sich als vielversprechende Layer-2 für die Bitcoin-Blockchain.

Kern des Vorhabens ist ein technischer Ansatz, der keine klassische Sidechain nutzt. Stattdessen wird eine modulare Architektur entwickelt, die über Smart Contracts mit dem Bitcoin-Netzwerk verbunden ist. Eine zentrale Rolle spielt die Integration der Solana Virtual Machine (SVM), die für ihre extrem hohe Geschwindigkeit und Effizienz bekannt ist. Dadurch kann Bitcoin Hyper Applikationen ermöglichen, die bislang vor allem auf Ethereum und Solana angesiedelt waren – etwa dezentrale Börsen, automatisierte Handelslösungen oder KI-basierte Trading-Bots.

Zum Bitcoin Hyper Presale

Die Interoperabilität steht zugleich im Vordergrund: Nutzer sollen digitale Vermögenswerte flexibel zwischen Bitcoin, Solana und Ethereum bewegen können. Um das zu gewährleisten, kommen Zero-Knowledge-Proofs zum Einsatz, die Transaktionen absichern, ohne private Informationen offenzulegen. Die Synchronisation mit der Bitcoin-Mainchain sorgt zusätzlich für Vertrauen und Stabilität.

Darüber hinaus verspricht das System extrem niedrige Gebühren und Echtzeit-Transaktionen – zwei Faktoren, die gerade im Bereich der dezentralen Finanzwelt entscheidend sind. Bitcoin Hyper möchte damit nicht nur ein skalierbares Layer-2-System schaffen, sondern ein neues Ökosystem rund um Bitcoin.

Interessierte können den HYPER-Token direkt auf der Website im Presale erwerben. Unterstützt werden ETH, USDT, BNB sowie Kreditkartenzahlungen. Dafür genügt die Verbindung eines kompatiblen Wallets. Die Tokenvergabe erfolgt gestaffelt – alle zwei Tage steigt der Preis. Wer früh investiert, sichert sich HYPER zum günstigsten Kurs. Optional kann der Token anschließend direkt gestakt werden – laut Angaben der Plattform sind aktuell bis zu 1300 Prozent APY möglich.

Zum Bitcoin Hyper Presale

