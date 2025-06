Beste Altcoins Juni 2025: SOLX, HYPE, BTCBULL, SUI oder SNORT?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Mai verlief für den Kryptomarkt insgesamt positiv. Viele Coins verzeichneten Zugewinne, bevor es im Anschluss zu einer breiten, seitwärts gerichteten Konsolidierung kam. Inzwischen mehren sich wieder erste Zeichen der Stärke: Bitcoin notiert erneut oberhalb von 105.000 US-Dollar. Ein starker Bitcoin schafft in der Regel auch Rückenwind für das Altcoin-Segment. Hier befinden sich viele Projekte weiterhin in einer charttechnisch vielversprechenden Ausgangslage – und die folgenden fünf Altcoins könnten im Juni 2025 besonders spannend sein.

Solaxy (SOLX)

Unter den besten Altcoins im Juni 2025 zählt Solaxy zu den auffälligen Newcomern. Mit rund 45 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital im laufenden Presale sorgt das Projekt für erhebliches Aufsehen. Der Grund: Solaxy ist die erste Layer-2-Lösung, die speziell für das Solana-Ökosystem entwickelt wurde. Damit adressiert das Team gezielt Schwächen des Solana-Mainnets – etwa Skalierungsprobleme bei hoher Auslastung – und bringt ein modulares Rollup-System ins Spiel.

Technologisch setzt Solaxy auf moderne Layer-2-Standards, die durch Off-Chain-Verarbeitung ergänzt werden. Transaktionen werden gebündelt, außerhalb der Blockchain bearbeitet und erst im Anschluss on-chain gesichert. Das reduziert Gebühren und beschleunigt die Verarbeitung deutlich. Gleichzeitig erlaubt der modulare Aufbau eine klare Trennung von Aufgaben wie Validierung, Datenhaltung und Ausführung – was der Netzwerkstabilität zugutekommt.

Bereits jetzt ist das Testnetz live. Entwickler können erste Anwendungen aufbauen, SOL bridgen, Smart Contracts deployen oder Transaktionen über den Solaxy-Explorer nachverfolgen. Besonders ambitioniert ist auch die Interoperabilität: Über die Hyperlane-Bridge sollen künftig andere Chains wie Ethereum oder Base eingebunden werden, um ein Cross-Chain-Ökosystem aufzubauen.

Der native Token SOLX übernimmt zentrale Aufgaben für Governance, Staking und Infrastruktur. Noch bis Mitte Juni läuft der Presale. Die Token können unkompliziert per ETH, USDT, SOL oder BNB erworben werden. Wer auf Layer-2 bei Solana setzt, findet in Solaxy eine Option mit starkem Momentum bei Altcoins.

Hyperliquid (HYPE)

Bei den spannenden Altcoins gehört auch Hyperliquid den Projekten mit Stärke im Juni 2025. Der Token verzeichnet seit Jahresbeginn ein Kursplus von über 40 Prozent – deutlich mehr als Bitcoin oder Ethereum. Doch nicht nur die Kursentwicklung überzeugt, sondern auch das fundamentale Wachstum der Plattform selbst.

Hyperliquid ist eine dezentrale Handelsplattform, die sich auf Perpetual Contracts spezialisiert hat. Diese Derivate ermöglichen es, auf Kursentwicklungen von Kryptowährungen zu setzen – ohne Verfallsdatum und mit hoher Hebelwirkung. Innerhalb von zwölf Monaten entwickelte sich Hyperliquid von einem Nischenprojekt zu einem dominanten Player: Im Mai 2025 entfielen rund 75 Prozent des dezentralen Perpetual-Handelsvolumens auf die Plattform.

HYPERLIQUID ISN’T COMPETING. IT’S DOMINATING.



In May, it captured nearly 75% of all Perp DEX volume — a new all-time high.



Others are fighting for market share.

Hyperliquid is taking it.



H/t to @Torero_Romero pic.twitter.com/fzHWc3tjC3 — Kyle Chassé / DD (@kyle_chasse) June 3, 2025

Die Gründe für diesen Erfolg liegen in der technologischen Ausrichtung: niedrige Latenzzeiten, stabile Ausführung und ein starkes Marktangebot machen Hyperliquid besonders für aktive Trader attraktiv. Durch Token-Rückkäufe wird eine bullische Wertentwicklung von HYPE unterstützt.

BTC Bull (BTCBULL)

Unter den besten Altcoins im Juni 2025 fällt BTCBULL durch ein ungewöhnliches Konzept auf. Das Projekt verbindet spekulative Marktstimmung mit konkreten Anreizen und adressiert gezielt die Hoffnung auf neue Bitcoin-Allzeithochs. Bereits rund 7 Millionen US-Dollar wurden im Presale eingesammelt – ein starkes Signal für die Idee.

Die zentrale Facette ist ein stufenweiser Airdrop-Mechanismus, der an den Kursverlauf von Bitcoin gekoppelt ist. Sobald bestimmte Schwellen ab 150.000 US-Dollar erreicht werden, verteilt BTCBULL automatisch echte BTC an alle Tokenhalter. Die Verteilung erfolgt anteilig zur gehaltenen Menge. Für jede Kurssteigerung um 50.000 US-Dollar wird ein neuer Airdrop freigeschaltet, was die Community langfristig motivieren soll. Damit dürfte BTCBULL der erste Meme-Coin sein, der echte Bitcoins verschenkt.

Gleichzeitig wird ein deflationäres Modell eingeführt: Ab 125.000 US-Dollar beginnt ein Token-Burn, bei dem mit jeder weiteren Kursmarke Tokens vernichtet werden. Dadurch verringert sich das Umlaufangebot schrittweise – ebenfalls in 50.000-Dollar-Etappen.

Auch beim Branding geht BTCBULL neue Wege. Der markante Auftritt eines bewaffneten Bitcoin-Bullen in Uniform setzt bewusst auf Stärke – eine klare Abgrenzung zu klassischen Meme-Coins mit tierischen Motiven.

Aktuell befindet sich der Token im Vorverkauf. Der Erwerb ist direkt über die Projektseite möglich, akzeptiert werden ETH, BNB, USDT sowie Kreditkarten. Staking ist unmittelbar nach dem Kauf verfügbar – mit einer momentanen APY von rund 60 Prozent.

Sui (SUI)

SUI zeigt bereits heute Stärke und kann um rund 10 Prozent in den vergangenen letzten 24 Stunden zulegen. Die Layer-1-Blockchain zeigt sich nach einem kurzzeitigen Rückschlag wieder in starker Form. Noch im Mai markierte das DeFi-Ökosystem von Sui ein neues Allzeithoch mit über 2,1 Milliarden US-Dollar an Total Value Locked (TVL). Zwar wurde dieser Meilenstein durch den Angriff auf die dezentrale Börse Cetus überschattet, bei dem rund 223 Millionen US-Dollar entwendet wurden, doch die schnelle Erholung spricht für sich.

Inzwischen hat sich das TVL wieder weitgehend stabilisiert – auf einem Niveau, das nur knapp unter dem früheren Rekord liegt. Dieser Umstand zeigt, dass das Vertrauen in die SUI-Blockchain weiterhin hoch ist und sich selbst durch massive externe Eingriffe nicht dauerhaft erschüttern lässt. Der aktuelle Rebound mit zweistelligem Kursplus deutet darauf hin, dass Investoren SUI trotz des Vorfalls weiterhin als vielversprechende L1 erachten.

Snorter (SNORT)

Wer bei Altcoins auch auf kleinere Krypto-Presales mit Potenzial setzt, könnte sich näher mit Snorter beschäftigen. In einer Zeit, in der Krypto-Trader nach Geschwindigkeit und Effizienz verlangen, bringt Snorter eine dezentrale Trading-Lösung direkt auf die Plattform, auf der viele Marktteilnehmer ohnehin aktiv sind: Telegram. Der modulare Bot ist mehr als ein einfaches Swap-Tool – er bildet eine vollständige Handelsumgebung für fortgeschrittene Nutzer.

Snorter bietet Funktionen wie Sniping-Orders, Stop-Loss-Vorlagen, Wallet-Tracking in Echtzeit und Copy-Trading. Damit lassen sich Strategien anderer Trader übernehmen oder individuell anpassen – automatisiert und direkt über den Messenger. Sämtliche Transaktionen laufen MEV-resistent ab, also geschützt vor Front-Running. Möglich wird das durch die technische Basis auf Solana: niedrige Gebühren und schnelle Ausführung zählen zu den zentralen Eigenschaften. Weitere Integrationen mit Ethereum, BNB Chain, Polygon und Base sind geplant – perspektivisch entsteht so ein multichainfähiger Telegram-Bot für den professionellen Handel.

Der SNORT Token steht im Zentrum des Systems. Wer diesen hält oder staked, erhält Zugang zu exklusiven Features, Frühwarnsystemen bei verdächtigen Projekten und vergünstigten Handelsgebühren. Insgesamt ist das Angebot auf 500 Millionen Token limitiert. Der größte Teil davon wird im preislich gestaffelten Presale ausgegeben. Unterstützt werden ETH, SOL, USDT, BNB, USDC und Kreditkarte. Die aktuelle Verkaufsphase endet bald – ein früher Einstieg könnte sich lohnen, da der Preis in den nächsten 48 Stunden ansteigen soll.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.