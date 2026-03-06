DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7700 -1,3%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.608 +1,2%Euro1,1618 ±-0,0%Öl92,69 +9,9%Gold5.171 +1,7%
Frühe Anlage

Aptos: Wie viel Verlust ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte

08.03.26 11:03 Uhr
Das wäre der Verlust bei einer frühen Aptos-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
0,9493 USD 0,0119 USD 1,27%
Vor 1 Jahr war ein Aptos 6,195 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in APT investierten, hätten nun 16,14 Aptos im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15,13 USD, da sich der Wert von Aptos am 07.03.2026 auf 0,9374 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 84,87 Prozent abgenommen.

Am 23.02.2026 erreichte APT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,8095 USD. Bei 6,151 USD erreichte die Kryptowährung am 13.05.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com