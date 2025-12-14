Aptos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Investment im Fokus

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Aptos gewesen.

Vor 1 Jahr notierte Aptos bei 14,23 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 70,27 Aptos. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 1,701 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88,04 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 12.12.2025 erreicht und liegt bei 1,632 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 16.12.2024 bei 13,92 USD.

Redaktion finanzen.net