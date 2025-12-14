DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.772 -0,2%Euro1,1737 ±0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Aptos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

14.12.25 11:03 Uhr
Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Aptos gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
1,6920 USD -0,0093 USD -0,55%
Charts|News

Vor 1 Jahr notierte Aptos bei 14,23 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 70,27 Aptos. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 1,701 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 88,04 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 12.12.2025 erreicht und liegt bei 1,632 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 16.12.2024 bei 13,92 USD.

Redaktion finanzen.net

