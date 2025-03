Aufatmen am Kryptomarkt - Stimmung wieder extrem bullish

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Zwei harte Monate liegen hinter Krypto-Investoren. Wer beispielsweise am Tag von Donald Trumps Amtsantritt Bitcoin gekauft hat, als der Kurs sein Allzeithoch erreicht hat, war mit seinem Investment zwischenzeitlich um über 25 % im Minus. Wer auf die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum ($ETH) gesetzt hat, hat noch deutlich mehr verloren. Auch der Solana-Kurs ($SOL) ist vom Allzeithoch um über 60 % eingebrochen. Nachdem viele Anleger die Hoffnung verloren haben, dass sich der Markt nochmal erholt, zeigt sich nun ein anderes Bild und die Stimmung dreht langsam wieder.

Bitcoin am Weg zur 85.000 Dollar Marke

Noch sind die Kurse nicht mit denen im Januar dieses Jahres vergleichbar. Der Bitcoin-Kurs notierte damals bei 109.000 Dollar. Heute freut man sich, dass die größte Kryptowährung wieder bei 83.000 Dollar steht. Gestern wurde bereits kurzzeitig die 85.000 Dollar Marke überschritten. Allerdings wurden die Bullen beim ersten Versuch im Bereich des EMA 200 fürs erste abgewiesen.

(Bitcoin Chart – Quelle: Tradingview)

Wie am Wochenende üblich, ist der Kurs heute wieder etwas gefallen und auch am morgigen Sonntag könnte es nochmal um 1 – 2 % bergab gehen. Allerdings stehen die Chancen gut, dass die 85.000 Dollar Marke in der nächsten Woche zurückerobert wird, wenn keine weitere Hiobsbotschaft in Bezug auf Handelszölle oder ähnlich gravierende Maßnahmen folgt.

Ethereum vor der Erholung?

Auch wenn der Kursrückgang von rund 25 % bei Bitcoin Anlegern natürlich keine Freude bereitet hat, hätte es deutlich schlimmer kommen können. Zum Beispiel für diejenigen, die auf Ethereum gesetzt haben. Der Ether-Kurs ist allein in diesem Jahr schon um über 45 % gefallen. Vom Allzeithoch ist $ETH meilenweit entfernt.

($ETH Kursentwicklung – Quelle: Tradingview)

Bei Ethereum müssen sich Anleger auch nicht die Frage stellen, ob die Bullen am EMA 200 abgewiesen werden, da es allein bis dahin noch einen Anstieg um 50 % benötigen würde. Allerdings zeigt sich auch hier, dass im Bereich von 1.800 Dollar der Boden erreicht gewesen sein dürfte. Einige Analysten gehen aufgrund der schwachen Performance in den letzten Monaten sogar davon aus, dass Ethereum in nächster Zeit schneller steigen könnte als Bitcoin.

Kein Bärenmarkt in Sicht

Nach der Korrektur der letzten Monate haben sich viele die Frage gestellt, ob das Zyklus-Top erreicht ist und Bitcoin und Co. nun in einen jahrelangen Bärenmarkt übergehen, wie man das von früheren Zyklen kennt. Allerdings zeigen zahlreiche Experten auf, dass davon keine Rede sein kann. Immerhin ist der Bitcoin-Kurs ähnlich stark eingebrochen wie die Aktienkurse der größten Unternehmen der Welt. Auch Apple, Meta, Nvidia und Co. haben ähnlich starke Kursrückgänge um 20 – 30 % erlebt.

Dass Bitcoin sich in Zeiten, in denen sich globale Handelskriege anbahnen, mit den Kursentwicklungen der größten Unternehmen der Welt mithalten kann und keinen deutlich stärkeren Einbruch erlebt, kann als äußerst bullish gewertet werden und ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Bitcoin an der Wall Street inzwischen genauso ernst genommen wird wie andere Top-Assets. An den langfristigen bullishen Prognosen ändert sich daher nichts, sdass es schon bald wieder steil bergauf gehen könnte. Auch zahlreiche Altcoins wie der BTC Bull Token ($BTCBULL) könnten davon profitieren.

Anleger setzen vermehrt auf $BTCBULL

Während die Stimmung am Markt langsam wieder besser wird, sind immer mehr Anleger auf der Suche nach Altcoins, die im Fall einer Erholung des Marktes besser performen könnten als Bitcoin. Dabei landet man unweigerlich früher oder später bei Meme Coins und vor allem bei neuen Coins. Allerdings ist die Auswahl hier so groß und die meisten der Coins verlieren schnell an Wert. Beim BTC Bull Token haben sich die Entwickler aber einiges überlegt, um sich von der Masse abzuheben.

$BTCBULL ist nämlich direkt an die Kursentwicklung von Bitcoin gekoppelt und kann stark davon profitieren, wenn der Bitcoin-Kurs steigt. Steigt Bitcoin beispielsweise auf 125.000 Dollar, wird ein Teil der $BTCBULL-Token geburnt. Steigt der Bitcoin-Kurs auf 150.000 Dollar, erhalten $BTCBULL-Investoren sogar einen Bitcoin-Airdrop. Durch diesen Ansatz ist der neue Coin schon jetzt extrem gehyped, obwohl er derzeit noch im Presale erhältlich ist.

($BTCBULL Token-Vorverkauf – Quelle: BTC Bull Token Website)

Schon während des Vorverkaufs haben Anleger über 3,6 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein. Die hohe Nachfrage und das einzigartige Konzept führen Analysten zu der Annahme, dass der Kurs nach dem Launch schnell um ein Vielfaches steigen könnte, wobei einige einen Anstieg um mehr als das 10-fache für möglich halten. Vor allem, wenn der Bitcoin-Kurs die definierten Meilensteine erreichen sollte, könnten Anleger hier hohe Gewinne und Bitcoin-Airdrops mitnehmen.

